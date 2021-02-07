السفير البريطاني لدى المملكة يشكر المبتعث الشمري على مغامرته وإنقاذه أحد الأشخاص من الغرق

بلادي – الرياض :
قدّم السفير البريطاني في المملكة نيل كرومبتون، الشكر للمبتعث السعودي في بريطانيا تركي الشمري لدوره البطولي في إنقاذ أحد مواطنيه من الغرق.
وقال السفير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكراً لصديقنا السعودي الشاب .. قصة أثرت فينا جميعاً”.
وكان الشمري سمع زوجة الغريق تصيح طلبًا للمساعدة لإنقاذه، وعلى الفور نزل إلى النهر وأنقذه من الغرق.
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