“الشؤون البلدية”: إغلاق 550 منشأةً مخالفةً للتعليمات والإجراءات الوقائية

بلادي – الرياض :
أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأماناتها وبلدياتها، أمس (السبت)، 550 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها.
جاء ذلك بعد تنفيذ الفرق الميدانية بالوزارة أكثر من 14.5 ألف جولة رقابية وتفتيشية، على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والأسواق، حيث تم رصد نحو 3 آلاف مخالفة.
كما أوضحت بأن أمانة عسير كانت الأعلى من بين الأمانات من حيث عدد المنشآت المغلقة بواقع 186 منشأة، تلتها أمانة الرياض بـ 62 منشأة، وأمانة جدة بـ 55 منشأة، ثم الطائف بـ 42 منشأة.
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