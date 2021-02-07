حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: “جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران”، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في جدة والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في حائل.