“توكلنا” ينفي تسجيل المخالفات إلكترونيًا

بلادي – الرياض :

نفت إدارة تطبيق “توكلنا”، اليوم (الأحد)، ما يتم تداوله بشأن تسجيل المخالفات إلكترونيًا، مبينة أن التطبيق من أجل استعراض الحالة الصحية للمواطن وليس لفرض الغرامة عليه.

وطالبت إدارة التطبيق من المتابعين عدم تصديق تلك الشائعات، والتأكد من المعلومات عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت شائعات تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر تطبيق “توكلنا”، قبل أن تصدر إدارة التطبيق بيانًا تنفي فيه هذه الأخبار.