أمير المدينة المنورة: قرار المملكة بتعليق العمرة في بداية الجائحة أثبت نجاحه

بلادي – الرياض :

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، بقرار المملكة تعليق العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، في بداية جائحة كورونا، لافتًا إلى أنها خطوة استباقية أثبتت نجاحَها في منع انتشار الوباء بين المسلمين حول العالم.

جاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، والتي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (عن بُعد).

وأضاف الأمير أنه تم تخفيفُ تلكَ القيود وفقًا لمستجدات الوضعِ الصحيِّ والحالةِ الوبائيةِ حولَ العالم، حيث بدأَ ضيوفُ الرحمن بالتوافدِ إلى أراضي المملكة لأداءِ العمرة والزيارة وفق منهجية صحية معتمدة شاملة ومُحْكَمَة.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، منها منع التجول الذي ساهم في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، مبينًا أن هذا القرار جاء بأقل تأثير على مجريات الحياة العامة، وبتضافر جهود الجهات الحكوميّة والأهليّة والخيريّة في كافة مناطق المملكة.