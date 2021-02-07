توكلنا: التطبيق لن يعمل على جهازك في تلك الحالتين

بلادي – الرياض :
نوهت إدارة تطبيق “توكلنا”، اليوم (الأحد)، أن التطبيق لن يعمل في الأجهزة التي تستعمل نظام “الجيلبريك”، أو برامج “VPN”.
ونظام “الجيلبريك” هو نظام يقوم على إزالة القيود التي تفرضها شركة آبل على الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس، وتتضمن هذه الأجهزة “آي فون” و”آي بود تاتش” و”آي باد” والجيل الثاني من “أبل تي في”.
أما برامج “VPN”، هي عبارة عن شبكة خاصة افتراضية على الإنترنت، تتيح للمستخدم إرسال واستقبال بيانات ضمن شبكات مشتركة أو عمومية، وكأن الجهاز متصل بشكل مباشر بتلك الشبكة الخاصة.
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