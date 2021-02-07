باعت منزلها لتنفيذ مشروعها.. قصة مواطنة باتت تنافس دولًا بإنتاج الموز

بلادي – الرياض :

استطاعت المواطنة زليخة الكعبي، تحقيق أهدافها الاستثمارية من خلال عمل مشروع ضخم لزراعة الموز والمنافسة الإقليمية.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنها باعت بيتها بمبلغ مليوني ونصف ريال لبدء مشروعها الزراعي، والذي استطاعت تطويره بإدخال منتج الموز الأحمر.

وأشارت إلى أنها تسعى في الوقت الحالي للحصول على دعم بقيمة 8 ملايين ريال من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من أجل التوسعة وإدخال بعض الأنشطة الجديدة، مؤكدة أنها في الوقت الحالي وصلت إلى مرحلة الاستقرار.

وذكرت أنها بدأت بالعمل بيدها برفقة إخوانها حتى كبر المشروع وبدأت التصدير لعدد من المناطق، كما استطاعت الوصول إلى معدلات إنتاجية تنافس دولًا على مستوى العالم.