غرامة 20 مليوناً على 4 شركات أدوية حاولت إقصاء منشأة أخرى من السوق أو تعريضها للخسارة

بلادي – الرياض :

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن صدور أحكام من المحكمة المختصة بالرياض ضد عدد من المنشآت العاملة في قطاع الدواء، وذلك لقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها بالبيع بخسارة.

وأوضحت الهيئة اليوم (الأحد) أن العقوبات تضمنت نشر المخالفة في الوسائل الإعلامية وغرامات مالية على المنشآت بقيمة 20 مليون ريال.

وكانت الهيئة تلقت شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، تأكد قيام المنشآت الأربع بمحاولة إقصاء المنشأة من السوق أو تعريضها لخسائر، ومن ثم تم تحويل القضية للجهة القضائية.

وأشارت إلى أن الأحكام ضد المنشآت قطعية بعد تأييدها من محكمة الاستئناف الإدارية.