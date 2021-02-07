بلادي – الرياض :
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، القبض على مواطن ثلاثيني لنشره مقطعي فيديو وثّق فيهما حيازته للمسكر وتحرشه بطفلة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة محمد الدريهم، أنه تم تحديد هوية المخالف، بعد مراجعة المقاطع المتداولة له أثناء تباهيه بارتكاب تلك المخالفات.
وأضاف الدريهم بأنه جرى إيقاف المخالف والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية: القبض على شخص ظهر في مقطعي فيديو أحدهما يتحرش بطفلة والآخر يتباهى بحيازة المسكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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