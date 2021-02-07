الشرقية: القبض على شخص ظهر في مقطعي فيديو أحدهما يتحرش بطفلة والآخر يتباهى بحيازة المسكر

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، القبض على مواطن ثلاثيني لنشره مقطعي فيديو وثّق فيهما حيازته للمسكر وتحرشه بطفلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة محمد الدريهم، أنه تم تحديد هوية المخالف، بعد مراجعة المقاطع المتداولة له أثناء تباهيه بارتكاب تلك المخالفات.

وأضاف الدريهم بأنه جرى إيقاف المخالف والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.