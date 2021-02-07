نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم قيف مي فايف في الرياض والتواصل مع المطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم قيف مي فايف في الرياض، من مطاعم الرياض الرائعة والتي تلقى إعجابًا شديدًا بين المقيمين في الرياض وهو مطعم Give me five فهو من المطاعم ذات النكهة التركية واللبنانية والنجدية، لذلك الكثير من عمليات البحث تكون عن المطعم للتواصل مع مطعم قيف مي فايف ومواعيد العمل والأسعار.

مواعيد عمل قيف مي فايف

يعمل مطعم Give me five من الساعة الخامسة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وذلك بجميع فروع قيف مي فايف في الرياض.

أماكن مطعم قيف مي فايف في الرياض

ويمكن التعرف على أماكن فروع مطعم قيف مي فايف من خلال التالي:

فرع الضباب

بشارع الأمير عبد العزيز بن جلوى في السليمانية، ورقم مطعم قيف مي فايف هو 920027701.

فرع سلمان

على طريق الملك سلمان بتقاطع شارع الخير في حي الملقا، رقم الهاتف للمطعم 920027700.

فرع الحمراء

على طريق الملك عبد الله بجوار شرمبشاك، رقم التواصل مع مطعم جيف مي فايف 920027703.



قائمة طعام جيف مي فايف

منيو مطعم Give me five مقسمين لجزئين وهو جزء للقطار وجزء للغداء والعشاء كالتالي:

منيو الفطار من جيف مي فايف

صبحيات فرح

فول جرة مع صحن زيتون 14 ريال سعودي.

صحن لبنة مع بيض عيون 16 ريال سعودي.

فول فخار 17 ريال سعودي.

فول قلابة أو فول جرة بالحمص أو فول حمص جبلي 18 ريال سعودي.

شكشوكة سعودي أو تركي أو لبناني أو فول فخار بالحمص 19 ريال سعودي.

فلافل برمانا أو صحن فلافل أو فول قلابة بالحمص أو فول فخار بالحمص أو حمص ولحمة 19 ريال سعودي.

بيض أومليت أو عيون الفول أو بيض أومليت بالجبن 19 ريال سعودي.

مناقيش ماما صباح

زعتر 17 ريال سعودي.

جبنة أو لبنة 18 ريال سعودي.

منقوشة جبنة ولبنة بالعسل والفستق أو أريش جبنة وعسل 19 ريال سعودي.

زعتر وجبنة أو لبنة وعسل أو لحم وعجينة تركي أو كفتة وجبنة لبناني 19 ريال سعودي.

منقوشة حلاوة وجبنة 22 ريال سعودي.

منقوشة موز نوتيلا 23 ريال سعودي.

منقوشة المناقيش 35 ريال سعودي.

منيو الغداء والعشاء

جزء البيتزا

بيتزا حلومي أو ببروني أو مارجريتا 43 ريال سعودي.

بيتزا سرايا بيروت أو سرايا دجاج 44 ريال سعودي.

بيتزا دجاج مشوي أو بستان نجد 43 ريال سعودي.

بيتزا سجق وريحان أو الفصول الأربعة 43 ريال سعودي.

جزء الشاورما