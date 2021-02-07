نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع حساب المواطن الدفعة الـ38 وتوضيح أسباب تجميد بعض الحسابات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة ال39 من دفعات البرنامج الوطني للدعم المادي خلال ستة أيام بالتمام والكمال كما جاء عبر حسابهم الرسمي، وأكد البرنامج إعلان أهلية واستحقاق الدفعة تاسعة والثلاثين لشهر فبراير 2021، وأكد المسؤولين عن البرنامج أنه يمكنكم الاستعلام عن الأهلية للمواطن من خلال الرابط (www.ca.gov.sa)، حيث يتم إيداع الدفعات يوم التاسع من كل شهر، كما أكد البرنامج علي أهمية التعرف علي البيانات المدرجة سابقاً، وتعديلها حالة حدوث أية مستجدات، وذلك خلال الإيقاف المستمر من البرنامج لإيقاف البعض من فئة العزاب لعدة أسباب، وحلها يكمن في توفير أحد الوثائق التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية).

بدأ برنامج المواطن في الاستعداد لإيداع الدفعات يوم 10 من الشهر الجاري، والذي سيوافق الأربعاء القادم من شهر فبراير، علي أن يتم إيداع المستحقات وفق حاسبة حساب المواطن السعودي الذي يوفر الدعم لكافة المستفيدين، ويمكنكم الآن التعرف علي بعض الأسباب التي تؤدي لإيقاف الدفعات والدعم للمستفيدين، ويجب عليكم المتابعة الدورية وتحديث البيانات وفق الشروط الأخيرة التي توفرها المملكة العربية السعودية.

إيداع دفعة فبراير حساب المواطن 1442

أوضح برنامج حساب المواطن 2021 :” 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 39 من البرنامج “، وأعلن الأسباب الواضحة للأشخاص الذين تم تجميد حساباتهم بعد أن كانوا علي قائمة المستفيدين خلال الدفعات السابقة، وأضاف مسؤولي الحساب أنه: ” نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب “، ويواصل حساب المواطن إضافة التابعين لرب الأسرة في حين يستمر تعليق قبول طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج، وأكد أن موعد إيداع دفعة فبراير حساب المواطن 2021 ستكون يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير.

شروط استحقاق الدعم من البرنامج لحساب المواطن

أعلن مسؤولي البرنامج منذ بداية التسجيل به منذ عدة سنوات، بعض الشروط الهامة التي تجعل المسجلين يتم إدراجهم بقائمة الاستحقاق للدعم الشهري، وهذه الشروط يجب عليكم التعرف عليها كل حين للتعرف علي كافة المستجدات التي يتم إضافتها.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

الأشخاص حاملي بطاقات التنقل يتم استثنائهم.

وجوب إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة بالمملكة.

أبناء السيدة السعودية إذا كان الزوج غير سعودي يتم استثنائهم.

يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة، ولم يكن خارجها لمدة ثلاثة أشهر بالعام.

إلا يكون المستفيد من الدعم مقيم في أحد دور الإيواء الحكومي، أو أحد السجون.

أن توافق كافة بيانات المتقدم مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بحساب مواطن.

أكد القائمين علي البرنامج الإلكتروني للحساب السعودي للمواطن، أن نجاح المنظومة قائم علي ما يتم تقديمه، من خدمات عامة ضمن رؤية 2030، ومستجدات للنهوض بالمملكة ضمن الصالح العام والذي يعود بالمنفعة علي الجميع، ويجب عليكم التأكد من أهمية الالتزام بالشروط والقواعد المنصوص عليها، ومن لم يتم نزول الدفعة الجديدة في حسابه يجب عليه مراجعة حسابه الشخصي والتعرف علي أسباب تعطيل الدعم من برنامج حساب المواطن.