التسجيل في نظام فارس للخدمات الذاتية خطوة بخطوة مجانا في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة تعرف معنا على نظام فارس للخدمات الذاتية يمكننا التحدث عن نظام فارس للخدمات الذاتية، التي يقوم بخدمة شريحة كبيرة من العاملين بوزارة التعليم بالمملكة، والذين يتم خدمتهم من قِبل هذا النظام الإلكتروني المتكامل والمتميز لكل الأفراد المتواجدين بوزارة التعليم، من إداريين ومعلمين.

التسجيل في نظام فارس للخدمات الذاتية

كيف يتم تسجيل الدخول في نظام فارس للخدمات الذاتية لأول مرة يمكن لجميع العاملين بالقطاع التعليمي من معلمين، وإداريين بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يقوموا بتسجيل الدخول في نظام فارس للخدمات الذاتية من خلال الخطوات الآتية:

نقوم بالدخول على الموقع الرسمي للتسجيل في نظام فارس. ثم بعد ذلك نقوم باختيار التسجيل لأول مرة في هذه الخدمة الذاتية لنظام فارس ثم بعد ذلك نقوم بالنقر. بعدها نقوم بإدخال رقم السجل المدني والآبيان الذي يتم نزول الراتب من خلاله، والبريد الإلكتروني الخاص بحسابك، ورقم الجوال، حتى يتم التواصل مع الشخص. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الرقم المائي الذي يوجد في المربع أمامك. ثم ندخل جميع البيانات التي تم طلبها، ثم نقوم بالنقر على أيقونة تنفيذ. بعد كل هذه الخطوات يقوم المعلم باستقبال كلمة السر، واسم الشخص المستخدم، نضيف إلى ذلك الرابط الخاص بتسجيل الدخول. ثم بعد ذلك يصل للمعلم أو الموظف بريد إلكتروني خاص بالموظف وبعد ذلك يتوجب عليه الضغط على الرابط للتسجيل حتى تستطيع الدخول مرة أخرى، وبعد ذلك يكون تم التسجيل في نظام فارس للتعليم. من المفضل عند الدخول على النظام أن نقوم بالسعي للعمل على تغيير كلمة السر والاحتفاظ بها لمرات عديدة.

نظام فارس رابط الخدمة

يمكنك الاستفادة من هذا النظام الإلكتروني الذي تم تقديمه من خلال وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والعاملين بها ويتم تقديم الطلبات من خلاله، سنقوم بعرض الروابط الآتية: