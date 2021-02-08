نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة طريقة التسجيل نظام فارس للخدمات الذاتية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد نظام فارس للتعليم من الأنظمة التي قامت بتفعيلها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق رابط خاص بهذا النظام، ويعتبر هذا النظام من أنظمة الخدمات الذاتية لكل العاملين بوزارة التعليم، من موظفين، ومعلمين، سواء كانوا مديرين مدارس، أو إداريين.
نظام فارس للخدمات الذاتية
التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، يعتبر هذا النظام التعليمي المتقدم الذي يسمى بنظام فارس من أقوى الأنظمة الذاتية التي تم إطلاقها من قبل الوزارة المسؤولة عن التعليم بالسعودية، وتم تفعيله بعد ذلك بسبب انتشار جائحة كورونا، لذا سوف يعمل هذا النظام التعليمي الإلكتروني المتميز، ليعمل على تسهيل كافة الإجراءات والخدمات اللازمة لجميع العاملين بوزارة التعليم بالسعودية.
مميزات نظام فارس
حيث استفادة العاملين من الوزارة الخاصة بالتعليم من الخدمات العديدة التي تقدمها والتي أيضًا تتعلق بالموارد البشرية، ويقوم هذا النظام التعليمي على توفير المجهودات والأوقات التي سوف يتم بذلها في الخدمات الذاتية، والأعمال، التي يجب أن تتم بكل سهولة ويسر.
خدمات نظام فارس
يقوم نظام فارس للتعليم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتبع هذا النظام الإلكتروني المتكامل، مثل: القيام بالاستعلام عن المواعيد الخاصة بصرف الرواتب للعاملين، وطلبات التقاعد الخاص بالموظفين، وعمل طلبات للإجازات أيضًا ومد فترات الإجازة، وغيرها من الكثير من الخدمات التي يقدمها نظام فارس للتعليم.
التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية
عند القيام بتسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية يجب إتباع هذه الخطوات:
- نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس للخدمات الذاتية.
- القيام بالتسجيل على الموقع برقم الهوية.
- القيام بالتسجيل برقم الحساب الطويل الخاص براتب الموظف.
- القيام بالتسجيل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بحسابك.
- يجب تسجيل رقم الجوال.
- القيام بتسجيل رمز التحقق، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط عليه للتسجيل.
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