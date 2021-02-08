نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة استهلاك الطاقة الكهربية برقم الحساب عبر موقع وزارة الكهرباء السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يودون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، لمعرفة قدر استهلاكهم للطاقة الكهربية وأيضاً قيمة الفاتورة المستحقة، ومتابعة الاستهلاك عبر الشهور المختلفة سواء كانت قديمة أو حديثة، وذلك لترشيد الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثلومعرفة مواضع الخلل وإصلاحها، وقد أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الوزارة، حيث يمكن أن يتم معرفة الفواتير بسهولة عن طريق رقم الحساب الخاص بالعداد سواء كان تجاري أو منزلي.

فاتورة الكهرباء السعودية

تمثل فواتير الكهرباء عبء كبير على المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الزيادات الأخيرة، وتحرير سعر الطاقة، فلذلك تقدم الخدمات السعودية الاستعلام عنها برقم الهوية أو رقم الحساب لكي يتمكن كل شخص من معرفة ما عليه من فواتير قديمة وحديثة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب

لكي يتم الاستعلام عن الفاتورة يلزم إتباع الخطوات التالية:

أدخل على الموقع الرسمي الشركة السعودية للكهرباء.

قم بإضافة رقم الحساب ورقم العداد.

سوف تظهر لك فواتيرك الحديثة والقديمة، والمستحقة الدفع.

الاعتراض وكيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

وفرت هذه الشركة أرقام لخدمات العملاء لكي تساعدهم في إي استفسار يرغبون في معرفته كالفواتير وغيرها، لذا أصبح هناك رقم لمركز الخدمة وهو 920001100 وذلك مستمر طوال اليوم بالكامل، ويمكن الاستفسار والاجابة على كل تساؤلات العملاء.

تطبيق الكهرباء

قامت الشركة السعودية للكهرباء بإطلاق تطبيق يمسى “الكهرباء”، وهذا التطبيق مخصص لجميع الهواتف الذكية، ويأتي في إطار حرص الشركة على راحة المواطنين وتسهيل التواصل معهم على مدار اليوم دون أي إجراءات معقدة، ويمكن الحصول عليه عبر موقع الشركة الرسمي، ويتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام IOS.