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عمر شويل - جدة رابط تحميل توكلنا على الأجهزة الذكية شرط أساسي للاستفادة بالخدمات التي يوفرها التطبيق للمستخدمين، ويعد تطبيق توكلنا أحد المبادرات التي قدمتها وزارة الصحة بالمملكة أثناء فترة الحظر خلال فترة انتشار فيروس كورونا؛ حيث أنه تم فرض حظر التجوال الكامل، وكان لابد من وجود وسيلة يستطيع أن يحصل بها المواطنين على تصاريح لإتمام الخدمات، لذلك عمدت الوزارة إلى إنشاء هذا التطبيق بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

رابط تحميل توكلنا على الأجهزة الذكية

أتاحت وزارة الصحة تطبيق توكلنا لكافة المواطنين المقيمين على الأراضي السعودية، سواء أبناء الوطن أو الوافدين، حيث يمكن تحميل تطبيق توكلنا على الهواتف الذكية من متجر Google play أو App store، وذلك للهواتف التي تعمل بنظام Android وهواتف IPhone، وكذلك بالنسبة لهواتف هواوي، وفيما يلي روابط التحميل:

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة المتتابعة بحيث يستطيع المواطنين فتح التطبيق والتسجيل به بكل يسر، كما أنه يمتلك واجهه مميزة، ولا يشغل حيز كبير من مساحة الجوال.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

بعد الانتهاء من تحميل التطبيق على الجوال، أصبح بالإمكان التسجيل به والاستفادة بكافة الخدمات المتاحة، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

فتح التطبيق على الجوال. تسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة “بالنسبة للمقيمين”. تسجيل تاريخ الميلاد. أوافق على شروط التقرير. استقبال رمز التحقق في رسالة نصية تتضمن كود التحقق على رقم الجوال المسجل على منصة أبشر. تعريف رقم الجوال في أبشر في حالة كون المواطن لا يمتلك حساب على المنصة، وذلك باستخدام حساب أحد المواطنين المسجلين على المنصة.

تسجيل دخول توكلنا

فيما يلي خطوات الدخول إلى تطبيق توكلنا عبر الموقع الرسمي:

الانتقال إلى الموقع الرئيسي للتطبيق. النقر على أيقونة تسجيل الدخول الدخول أعلى الصفحة. القيام بتسجيل بيانات الدخول، من اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة دخول.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط تحميل توكلنا على مختلف الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى خطوات تثبيت التطبيق على الجوال والتسجيل به.