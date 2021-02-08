الموارد البشرية التباعد الجسدي إلزامي في أماكن العمل لسلامة العاملين

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عمر شويل - جدة الموارد البشرية التباعد الجسدي ، إلزامي كأحد أبرز الإجراءات الاحترازية، بين جميع العاملين في القطاعي العام والخاص السعودي، وحتى القطاعات الغير ربحية السعودية، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية، بمقار العمل بالمملكة، منعًا لانتشار فيروس كورونا، والحد من انتقاله بين الأشخاص، والحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة العاملين، إضافة لاستخدام الكمامات، وعدم التصافح، واستخدام معقمات الأيدي، بصورة مستمرة، مع الحرص على أن تكون الاجتماعات في مقار العمل مرئية، عبر القنوات الإلكترونية، دعمًا لفكرة التباعد الجسدي، ولا نغفل عن الجهود المبذولة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، لمواجهة الجائحة بكافة الإمكانات المتاحة بالمملكة، حرصًا على صحة وسلامة المواطن السعودي.

الموارد البشرية التباعد الجسدي

والجدير بالذكر أن تشديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تزامن مع تشديد قرار مجلس الوزراء من قبل، بضرورة استخدام تطبيق توكلنا، في كافة المنشآت التجارية، والأسواق ومراكز البيع، والمقاهي والمطاعم، ومنافذ البيع المختلفة، وذلك حرصًا على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و كوفيد-19، خاصة بعد رصد كم هائل في المملكة، من المخالفات لتعليمات وزارة الصحة السعودية، كما صعدت جميع كافة المنشآت الحكومية، ومنشآت القطاعي العام والخاص والغير ربحية، بضرورة الالتزام بتطبيق توكلنا، للسماح بدخول المنشآت مثل الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي، والشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، للسماح بالسفر عبر قطارات الشركة، وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى.

التباعد الجسدي هو المعنى الصحيح للوقاية من الجائحة

وكما صرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في الندوة المرئية اليوم، عن جهود المملكة العربية السعودية، في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، أن كلمة التباعد الجسدي هي الأدق والأصوب، لأن المُراد هو تباعد الأجساد، لا التباعد الاجتماعي بين الناس، والتي تعطي معنى سلبي، وهو ما أقرته أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحها اليوم.

وزارة الداخلية السعودية تلوح بمنع التجول

والجدير بالذكر أيضًا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، طلال الشلهوب، في المؤتمر الصحفي الذي تم إذاعته عبر قناة الإخبارية، عن قرار منع التجول، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، أنه مازال بأيدي المواطنين، وسوف يتم الإقرار به، حال الحاجة إلى ذلك، فنهج القيادة هو اتخاذ ما يلزم وفق ما تتطلبه المرحلة.