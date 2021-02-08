نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل في السعودية هو أكثر ما يهم جميع العاملين في المملكة، وبشكل خاص الاستعلام عن رسوم مكتب العمل وفي ظل توجه الحكومة السعودية لتفعيل الخدمات الإلكترونية للتسهيل والتيسير على المواطنين جميع أمور حياتهم، دون الحاجة إلي الذهاب للمصالح الحكومية أو مقرات الوزارات المٌختلفة، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة بتفعيل جميع خدمات مكتب العمل عن طريق موقعها الإلكتروني، توفيراً للوقت والجهد.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

يمكنك الاستعلام عن رسوم مكتب العمل عن طريق رقم الحدود أو رقم الإقامة، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المكتب، وللاستعلام يلزم الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية وذلك عبر الخطوات التالية:

عليك الدخول إلى موقع الوزارة عبر الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نختار خدمات الإلكترونية ونضغط عليها للدخول.

بعد ذلك نختار خدمة الإصدار وخدمة تجديد رخصة ثم نضغط على الدخول.

ندخل البيانات وهي الإقامة، ورقم العامل، ورقم الحدود الخاص بك ثم ندخل رمز الخاص بالتحقق ونبحث.

تظهر البيانات التي تخص عملية السداد الذي يتم بعدها دفع الرسوم.

بعد ذلك تقوم بتسديد رسوم مكتب العمل أو الرخصة الجديدة أو الرسوم الخاصة بتجديد الرخصة.

ندفع تلك الرسوم عن طريق أحد البنوك التي تتعامل معها وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل دخول وزارة العمل

يتم الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمات مكتب العمل.

قم بالذهاب إلى الخدمة التي تود الحصول عليها.

قم بكتابة رقم الإقامة ورقم الطلب.

قم بكتابة الرمز المرئي الذي سيظهر أمامك.

بالإضافة إلى الاستعلام عن رسوم مكتب العمل يمكنك أيضاً التعرف على رقم السداد الخاص برخصة العمل ورصيد المدفوعات، والإستعلام عن الإقامة بطريقة إلكترونية.