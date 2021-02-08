نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم فى معاش الضمان الاجتماعي والحصول على مساعدات مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي وشروط التقديم، للحصول علي مساعدات مالية من وزارة التضامن التي أعلنت عن شروط التقديم والتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة 1442حيث يعانى الكثيرين من الظروف المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي والتعرف على شروط الحصول على معاش الضمان بالمملكة والاستفادة من المساعدات المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

يتساءل الجميع عن من هم الأشخاص المستحقون بمعاش الضمان الاجتماعي التي حددته وزارة الموارد البشرية الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وهم:

الأشخاص العاطلين عن العمل.

الأيتام.

من بلغ سن الشيخوخة.

الأسر التي لا يوجد لها عائل.

النساء اللاتي لا عائل لهن.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

وشروط الحصول علي معاش الضمان من وزارة الموارد البشرية هي تشبه كثيرا شروط الحصول علي إعانة التكافل الاجتماعي للأسر والعائلات والطلاب من خلال دعم الحقيبة المدرسية بالمملكة والشروط هي:

يقتصر على المواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط والمقيمين بشكل دائم داخله المملكة ويتم استثناء المرأة الغير حاملة للجنسية والمتزوجة لمواطن سعودي.

لا يتم صرف المعاش للمستفيد الغير عائل للأسرة فى حالة إن كان مقيم فى احد مراكز الإيواء الحكومية أو الخيرية المدعومة من الحكومة.

يصرف المعاش لمن تجاوز عمرة الثامنة عشر فى حالة عدم مواصلة التعليم وعدم اللحاق بفرصة عمل حتى سن السادسة والعشرين.

يصرف معاش الضمان للنساء حتى زواجهن أو الحصول على وظيفة خاضعة للائحة وزارة الموارد البشرية.

كم يبلغ مقدار معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية قيمة معاش الضمان الاجتماعي السنوي للأشخاص مستفيدي الضمان بمبلغ تسعة الآف وأربعمائة ريال سعودي، بزيادة قدرها ثلاثة الآف ومائة ريال على كل فرد أضافي تابع للمستفيد من المعاش بشرط ألا يتجاوز مبلغ المعاش واحد وثلاثون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها ثمانية أشخاص تابعين للمستخدم.

كيفية التسجيل فى موقع الضمان الاجتماعي

طريقة التسجيل للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي يتوقف على القيام بعدد من الخطوات التي سنقوم بشرحها فى السطور الأتية:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة العمل.

القيام بالضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على خيار “مستخدم جديد”.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة لعملية إنشاء الحساب ” اسم المستخدم – رقم الجوال – البريد الاليكترونى”.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على خيار “تسجيل”.

يقوم الموقع بإرسال رسالة على الجوال لاستكمال تفعيل الحساب والاستفادة من مميزات التسجيل والتمتع بخدمات الموقع الإلكترونية بعد إتمام إدخال البيانات الخصية لمستفيد الضمان الاجتماعي والتي تشمل:

رقم الهوية.

إدخال تفاصيل النوان.

إدخال وسائل التواصل.

إدخال رقم الحساب البنكي.

إدخال إقرار الدخل الخاص بالمستفيد.

كيفية التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي

بعد الاطلاع على شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي وتطابق الشروط مع المستفيد نأتي لطريقة التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي.

القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على خيار ” خدمة معاش الضمان”.

النقر على خيار “التقديم الآن”.

القيام بالدخول إلى “الخدمة”.

كتابة البيانات المطلوبة فى الخانات المخصصة لها مثل ” استمارة الطلب – العائل – الدخل – الحساب البنكي”.

القيام برفع الملفات والمستندات المطلوبة من المستفيد.

القيام بعملية تأكيد البيانات التي قام المستفيد بإدخالها.

أخيراً الضغط على خيار “التقديم” للانتهاء من عملية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل فى معاش الضمان الإجتماعى

يبحث الكثير عن طريقة التقديم لمعاش الضمان وعن رابط التسجيل وإنشاء حساب بعد تطابق الشروط على الفئات المستحقة عن طريق الدخول عبر رابط موقع الضمان الإجتماعى وذلك من أجل التقديم على معاش الضمان الإجتماعى.