نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج التقسيط بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم والمتقاعد من تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التقسيط بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد برامج التمويل التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين في المملكة كما يمكن للمتقاعدين والعاملين في القطاع العسكري الاستفادة من برنامج التقسيط المتاح لدي الشركة، وتوفر شركة تسهيل للتمويل برنامج التقسيط بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والذى يلبى جميع الاحتياجات المالية والشرائية للفرد بأقساط شهرية ميسرة ومرنة وشروط بسيط للاستفادة من تمويل شركة تسهيل للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل. مزايا برنامج التقسيط بالمرابحة بدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. برنامج تمويلي بالتقسيط حتى 24 شهر. يتميز هذا المنتج المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يحتاج إلى كفيل كما أنه يتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى لطالب التمويل. يمكن أن يصل قيمة تمويل شركة تسهيل حتى ضعف الراتب الأساسي لطالب التمويل. تتيح الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً فرصة الاستفادة من التمويل. يمكن للموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي الشركة. توفر شركة تسهيل للتمويل للمتقاعد والعاملين في القطاع العسكري الفرصة من الاستفادة من برنامج التقسيط بالمرابحة المتاح لديها. مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي تقدمها الشركة من خلال برنامج التقسيط بالمرابحة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. يتميز البرنامج بالسرعة في إنهاء جميع التعاملات. شروط طلب الاستفادة من برنامج التقسيط يمكن للسعودي والمقيم والمتقاعد والعامل في القطاع العسكري التقديم على طلب الحصول على تمويل شركة تسهيل بالتقسيط بصيغة المرابحة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل وتسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب.

إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وعمره من 21 سنة وحتي 25 سنة فيشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وعمره من 25 سنة حتى 60 سنة فيشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لطالب التمويل السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر أما لطالب التمويل المقيم فيشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدي جهة معتمدة لدي تسهيل للتمويل.

إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين فيجب أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة والدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي كما يجب أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بالنسبة لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع العسكري فيشترط أن يكون عمره من 25 سنة وحتي 50 سنة والدخل الشهري له لا يقل عن 10000 ريال سعودي ومدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.

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