خطوات تجديد رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر 2021 م

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عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية ، يتم تجديد رخصة القيادة فى السعودية عبر منصة أبشر التي تيسر على المواطن السعودي والمواطن المقيم داخل المملكة إجراءات تجديد رخصة القيادة الخاصة به من خلال الإنترنت عبر منصة أبشر بدلاً من الذهاب إلى وحدة المرور.

تهتم منصة أبشر الإلكترونية بتوفير خدمات تابعة للوزارة، ومن هذه الخدمات تجديد رخصة القيادة والإستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد بطاقة الهوية والعديد من الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن السعودي والمواطن المقيم في المملكة.

شروط تجديد رخصة القيادة بالسعودية

هناك بعض الشروط من الواجب توافرها من أجل تجديد رخصة القيادة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية ومن هذه الشروط ما يلى:

دفع كافة رسوم تجديد الرخصة.

عدم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء رخصة القيادة.

عدم وجود أى مخلفات على رخصة القيادة، وفى حالة وجود مخالفة لابد من دفع قيمة هذه المخالفة حتى يتم تجديد الرخصة.

خطوات الاستعلام عن رخصة القيادة

يمكنك الاستعلام عن رخصة القيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر .

. الدخول على حسابك باسم المستخدم وكلمة السر.

نختار من القائمة خدمات المرور ونختار رخصة السير ونختار الاستعلام عن صلاحية الرخصة.

نكتب رقم الرخصة فى المكان المخصص لها.

نضغط على عرض صلاحية الرخصة، حتى يتم عرض الصلاحية ومدة الانتهاء.

طريقة حجز موعد استخراج رخصة القيادة بالسعودية

يستطيع المواطن السعودي والمواطن المقيم في السعودية، الذهاب إلى وحدة المرور عن طريق حجز موعد من خلال منصة أبشر الإلكترونية بالخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر

الضغط على حجز المواعيد وتحديد حجز موعد استخراج رخصة القيادة.

كتابة البيانات المطلوبة فى المكان المخصص لها

اختيار وحدة المرور التابع لها، واختيار الموعد المناسب من القائمة، والضغط على زر الحجز

الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة

تحصل الادارة على بعض الرسوم حسب صلاحية الرخصة،ففي حالة التجديد لمدة سنة يتم تحصيل 40 ريال سعودي، و80 ريال سعودي فى حالة تجديد الرخصة لمدة سنتين، و 200 ريال سعودي فى حالة التجديد لمدة خمس سنوات، و 400 ريال سعودي فى حالة تجديدها 10 سنوات.

طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية

يجب عليك القيام ببعض الأمورلتجديد رخصة القيادة عبرمنصة أبشر وهى: