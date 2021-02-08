نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ العمل الحر بأقساط ميسرة بدون فوائد لمدة 5 سنوات لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نفاذ العمل الحر يتميز بأقساط ميسرة لمدة 5 سنوات من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم منتج نفاذ ويشمل نوعين من التمويل فهو أما لغرض التمويل النقدي أو التمويل العيني لكل الموظفين أو العاطلين ولهم القدرة على فتح مشروعات في السعودية لذلك وفرت لهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وثيقة العمل الحر لكي تمكنهم من الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بحد أقصى للتمويل يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال وتشجيع للمواطن السعودي القادر على العمل ولم يجد الفرصة الكافية للعمل والإنجاز يمنح ذلك التمويل بدون رسوم وكذلك بدون فوائد كما أتاح التقديم الإلكتروني على تمويل نفاذ العمل الحر من خلال رابط التقديم على تمويل منتج نفاذ عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

أهم الشروط المعلن عنها للحصول على تمويل نفاذ العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجبة للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية كما يلي

يلزم الموظف السعودي المتقدم على تمويل منتج نفاذ للعمل الحر على أن لا يزيد دخله الشهري عن 14 ألف ريال سعودي

لن يقبل التقديم على قرض نفاذ للعمل الحر إلا للسعودي من العاطل أو الموظف داخل أراضي المملكة

يسمح منتج نفاذ الأقتراض للمواطن السعودي بحد أقصى للتمويل العينى مائة وخمسون ألف ريال وبحد أقصى للتمويل النقدي ستون ألف ريال

على الراغب من الموظفين أو العاطلين تقديم وثيقة العمل الحر عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أهم مزايا تمويل نفاذ العمل الحر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة