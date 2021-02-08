نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع التجول قرار وزارة الداخلية السعودية حال الحاجة لتطبيقه بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منع التجول قرار وزارة الداخلية ، في المملكة العربية السعودية حال الحاجة إلى تطبيقه، فالقرار بيد المجتمع، بهذه الكلمات صرح المتحدث الرسمي، باسم وزير الداخلية السعودية اليوم، المقدم طلال شلهوب، فبسبب ارتفاع معدل إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على الرغم من التشديد من قبل الجهات المعنية، ومراقبتها لكافة المستجدات ثانية بثانية، ومؤشر ارتفاع نسبة الإصابات، ومعدل التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي، وعدم التصافح، واستخدام تطبيق توكلنا الإلزامي، والالتزام بتعليمات الغلق المستجدة، فمتى دعت الحاجة لمنع التجول من قبل الوزارة فسوف يتم تطبيقها على الفور، إلا أن القيادة الرشيدة، تضع نصب أعينها أن اتخاذ القرار اللازم لابد من أن يتوافق مع احتياجات المرحلة.

منع التجول قرار وزارة الداخلية

والجدير بالذكر أن ما تم تصريحه على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، يعد تنبيه للمواطن السعودي، للحفاظ على سلامته وسلامة البيئة المحيطة، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، د.محمد العبد العالي أن نسبة التحكم لتخطي الجائحة، مرتبطة بنسبة 80% بالأنشطة الاجتماعية خاصة المناسبات العائلية، وفق الدراسات التي تم رصدها بالمملكة على الحالات المصابة، وخاصة بعد ارتفاع نسبة الحالات الحرجة ل 35%، وارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بالمملكة، وهو ما يدفع الدولة لاتخاذ قرار منع التجول، حال الوصول لمرحلة عدم السيطرة، وقد تزامنت تلك التصريحات، مع قرار وزارة الموارد البشرية التباعد الجسدي إلزامي بكافة أماكن العمل، ومع قرار الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي لدخول منشآتها، وغيرها من التشديدات الأمنية الصحية بالمملكة.

أرقام ارتفاع عدد الإصابات تلوح بمنع تجول بالمملكة

وبناء على الأرقام التي تؤكد ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس المستجد كوفيد-19، حيث سجلت المملكة حتى اليوم 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجموعها 370,278، إضافة لخمسة حالات وفاة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 6,402، والجدير بالذكر أن ما حدث الأسبوع الماضي خاصة يوم السبت، والذي شهد تسجيل أعلى نسب إصابة حيث وصل العدد 386 حالة مصابة مؤكدة، في يوم واحد بعد أن كانت الحالات مستقرة لشهور.

مع العلم أن وزارة الصحة قامت بفحص 12.6 مليون لفيروس كورونا منذ ظهوره، كما أجرت تطعيمات لنحو أكثر من 443 ألف مواطن، ويذكر أن الفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح، يتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع، حتى يتم الحصول على الفعالية المطلوبة منه.

عقوبة لمنع بث الشائعات تصل للسجن وغرامة مالية ضخمة

وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، من بث الشائعات المغلوطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول مستجدات فيروس كورونا، أو القرارات التي تتخذها الحكومة بالمملكة، والتي من شأنها إثارة الهلع لدى مواطني المملكة، وشدد على أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى معاقبة من يصدرها، بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي.