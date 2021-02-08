نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير ورابط الاستعلام ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل أعداد هائلة من المواطنين في المملكة عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 لشهر فبراير، كما يتساءلون عن رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وسنوضح كل ما يخص هذا البرنامج من خلال موقعنا ثقفني، ومن الجدير ذكره أننا سنوضح لكم رقم حساب المواطن لتلقي الاستفسارات والشكاوى وهو 19912 ويمكن الاتصال من يوم الأحد إلى الخميس بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.، حتى تستطيعوا أن تتساءلوا عن أي شئ ترغبونه يخص برنامج حساب المواطن، كما سنقدم لكم موعد الدفعة للشهر الحالي لاقترابها للغاية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39

مستحقي الدفعة الجديد من حساب المواطن يتأهبون لاستقبال دفعتهم للشهر الحالي، ويُذكر أن حساب المواطن يعد واحداً من برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والهدف منه مساعدة ذوي الدخل المنخفض بالمملكة، حتى يحيوا حياة كريمة، ويستطيعوا أن يقوموا بتلبية أسرهم وأبنائهم من المأكل والملبس والمشرب، وغيرها من الأمور الحياتية مثل تسديد فاتورة الكهرباء، وتسديد فاتورة المياه، ويُذكر أن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39 في حسابات المستحقين سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 فبراير 2021، حيث أن دفعة حساب المواطن تصدر في حسابات المستحقين كل شهر اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

شروط التسجيل في حساب المواطن

من الجدير ذكره أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين على حساب المواطن، حتى ينالوا الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنسرد عليكم أبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية فقط، وليس من المغتربين بالمملكة العربية السعودية من الدول الأخرى.

أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً، وأن يكون محتاجاً للمساعدة، وألا يكون حاصلاً على أي دعم من أي برنامج من برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية.

يحق للأرامل والمطلقات التقديم على برنامج حساب المواطن وأن ينولوا الدعم، وأيضاً من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية المقال، قد أوضحنا لكم كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وموعد دفعة صرف حساب المواطن للشهر الحالي، والشروط اللازمة في مستحقي هذا البرنامج.