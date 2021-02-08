نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل العنوان الوطني للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير في تعديل العنوان الوطني لأسباب مختلفة لعل أبرزها الانتقال إلى مكان آخر، فتحديد عنوانك بدقة يوفر عليك كثير من الأمور ويسهل التعامل خاصة مع الجهات الحكومية المختلفة وخدمات التوصيل المنزلي، كما يسهل انتقال وسائل المساعدة إلى مكانك حال حدوث أمر طارئ لا قدر الله، ولذلك يتوجب على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال تحديد العنوان الوطني بدقة وتحديثه في حالة الانتقال إلى منطقة أخرى، وفي السطور التالية سوف نتناول طريقة تحديث العنوان الوطني بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة تعديل العنوان الوطني عليك التأكد من تفعيل خاصية تحديد الموقع في هاتفك الذكي قبل البدء.

إذا كنت قد قمت بإجراء التسجيل في العنوان الوطني قبل ذلك وترغب في تعديله عليك أولاً التوجه إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني من خلال كتابة العنوان الوطني في محرك البحث، ثم اختر سجل عنوانك اليوم.

اختر تسجيل الأفراد ثم اختر إدارة عنوان مسجل.



سوف تظهر لك صفحة إدارة العنوان الوطني كما بالصورة التالية قم بكتابة رقم الهوية ورقم الجوال الخاص بك ثم انقر أيقونة تحقق من الهوية.



سيتم إرسال رمز التفعيل في رسالة إلى جوالك قم بكتابة رمز التفعيل ثم انقر زر تحقق.

سوف تفتح لك نافذة تحديث بيانات العنوان الوطني قم بالنقر على أيقونة تحديث الملف وسوف تفتح لك صفحة تحديث بياناتك الشخصية، قم بتعديل البيانات التي ترغب في تحديثها ثم انقر على زر الإرسال.

في حالة رغبتك تحديث عنوانك الوطني قم بالنقر على زر تحديث العنوان الموجود أسفل وسط النافذة كما بالصورة أدناه:



سوف يتم تحويلك إلى صفحة تحديث العنوان، ويتم إجراء التحديث على ثلاث خطوات تتمثل الخطوة الأولى في تحديد معلومات المنزل من حيث نوع السكن وملكية السكن ورقم الشقة التي تسكن فيها، ثم انقر زر التالي للانتقال إلى الخطوة الثانية الخاصة بإدخال تفاصيل الموقع بإدخال اسم المدينة والمنطقة والحي الذي انتقلت إليه، أو يمكنك تحديده باستخدام الخريطة ويتوجب عليك كتابة بياناتك بدقة كي لا تتعرض للمسائلة، وباتباع الخطوات السابقة تكون قد تمكنت من تغيير العنوان الوطني بنجاح.

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