نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 فبراير 2021 والأستعلام عن شروط الأستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39، تسعى الحكومة السعودية دائماً إلى رفع مستوى المواطن السعودي المادي، ليتمتع بحياة كريمة ويتمكن من توفير كل ما تحتاجه أسرته، ولذلك تقدم الكثير من المعونات المالية لجميع فئات المجتمع ومن ضمن هذه المعونات ما يسمى بحساب المواطن .

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 39 فبراير

ويتم تسليم مستحقين هذا الدعم مبلغ مالي في اليوم العاشر من كل شهر منذ بداية هذا البرنامج، وفي هذه الأيام يستعد كل المسجلين في هذا البرنامج لاستلام الدفعة التاسعة والثلاثون من حساب المواطن وموعدها يوم الأربعاء القادم الموافق للعاشر من شهر فبراير، ويمكن لأي مشترك الاستعلام عن موعد صرف كل دفعة جديدة بكل سهولة عن طريق الدخول علي موقع الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية حيث يتم إدخال رقم هوية المستعلم وبعدها يتم اطلاعه على موعد صرف الدفعة المطلوب الاستعلام عنها بكل سهولة، وللعلم فإنه لا يمكن التسجيل على هذا البرنامج إلى عن طريق الإنترنت، حيث لا تتوفر أي مكاتب لاستقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن.

شروط الأهلية لحساب المواطن

لا يتم الحصول على هذه المعونة إلا باستيفاء مجموعة من الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل لبطاقة التنقل.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل كامل داخل المملكة ولا يغادرها لفترة تزيد عن تسعين يومياً خلال السنة الواحدة.

يجب أن لا يتواجد المتقدم في أي دار من دور الإيواء الحكومية أو أحد السجون، وقد بدأ التسجيل في هذا البرنامج منذ الأول من شهر فبراير لعام 2017م.

خطوات التسجيل في حساب المواطن