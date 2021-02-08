نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إعفاء مستحقي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات الزراعية والسكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن تفاصيل إعفاء مستحقي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات، وخاصةً البحث ازداد للغاية من مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أفصحت عن المقابل المالي لتملك العقارات أو تقديم طلبات التعديل عليها في العقار السكني أو العقار الزراعي، وسنوضح لكم حقيقة الأمر عن الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك عقار سكني أو زراعي.

تفاصيل إعفاء مستحقي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي

هناك مصادر موثوق منها أكدت إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع هذه القيم المالية، وقد حددت الهيئة العامة لعقارات المملكة قيم المقابل المالي للمساحات المختلفة للعقار السكني أو العقار الزراعي، وسنقدمها إليكم من موقعنا ثقفني.

المقابل المالي لتملك العقار الزراعي

العقار الزراعي مساحة 1000 متر أو أقل من ذلك مقابله المالي 800 ريال.

العقار الزراعي مساحة 1000 متر إلى 10000 متر مربع مقابله المالي 1400 ريال.

العقار الزراعي مساحة أكثر من 10000 متر إلى 25000 متر مربع مقابله المالي 2000 ريال.

العقار الزراعي مساحة أكثر من 25000 متر حتى 50000 متر مربع مقابله المالي 3000 ريال.

العقار الزراعي مساحة أكثر من 50000 مقابله المالي 4000 ريال.

المقابل المالي لتملك العقار السكني

العقار السكني مساحة 100 متر مربع أو أقل من ذلك مقابله المالي 200 ريال.

العقار السكني مساحة 100 متر إلى 500 متر مربع مقابله المالي 400 ريال.

العقار السكني مساحة أكثر من 500 متر إلى 1000 متر مربع مقابله المالي 800 ريال.

العقار السكني مساحة أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر مربع مقابله المالي 1200 ريال.

العقار السكني مساحة أكثر من 2000 متر مربع مقابله المالي 1800 ريال.

ومن الجدير ذكره أن التعديلات الشكلية في العقار السكني سيكون مقابلها المالي 200 ريال سعودي، في حين التعديل الشكلي على العقار الزراعي سيكون 500 ريال السعودي، وستكون الخدمات المقدمة مقابل المقابل المالي عبر المنصة الإلكترونية إحكام، وهذه الخدمات تكون عبارة عن خدمات فنية وقانونية وغيرها.