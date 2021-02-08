رابط حساب المواطن يعتمد ضوابط جديدة لصرف الدعم ويرد هل يحتسب راتب التابعين ضمن الدخل

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عمر شويل - جدة رابط حساب المواطن، بدأ المتقدمين لصرف الدعم في البحث على أسماءهم في الدفعة 39 الخاصة بشهر فبراير 2021، والتي من المقرر أن تعلن الأربعاء القادم 10 فبراير، بعد أن تمت مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين لصرف الدعم وفحصها عن طريق الجهات المختصة، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، فهو يقدم الدعم للأسر الأقل دخلاً في المملكة لكي تعينهم على مواجهة أعباء الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
رابط حساب المواطن الدفعة 39 شهر فبراير 2021
يمكن لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والاستعلام عن تفاصيل الدفعة رقم 39 الخاصة بشهر فبراير للعام 2021، مع بداية نزول الدفعة صباح الأربعاء القادم الموافق 2021/02/10 وهو الموعد المقرر لصرف الدفعة.
ضوابط جديدة لصرف دعم حساب المواطن
- تعليق أستقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد صرف الدفعة رقم 28 الخاصة بشهر مارس 2020.
- ألزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يسبت أستقلالية المسكن لكل فرد بلغ سن 18 عام فيما فوق.
- أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير وأن لا يتجاوز الدعم عن دعم الدفعة رقم 28 من البرنامج.
حساب المواطن يرد هل يحتسب راتب التابعين ضمن الدخل
أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعة الرسمي على تويتر، مساء الأحد 2021/02/07 بأنه يتم احتساب دخل جميع المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ويتم صرف الدعم بحسب معايير الاستحقاق عن طريق دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم أكبر من 18 عام أو أقل، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.
شروط الأهلية للمستفيدين من البرنامج
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك أبن وابنه المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملة بطاقات التنقل.
- أن يكون المستفيد مقيم بصورة دائمة داخل المملكة العربية السعودية ولا يغادرها أكثر من 90 يوم في العام.
- أن يكون المستفيد لا يقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- ضرورة مطابقة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الشأن.
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