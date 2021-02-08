نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مدد للأجور mudad.com.sa وطريقة توثيق العقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة مدد للأجور ، ونظام مدد لحماية الأجور الجديد، هي أبرز ما يبحث عنه الجميع داخل المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع ما اتخذته المملكة، من قرارات في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وحماية الأسرة السعودية من التقلبات الاقتصادية، التي تحدث من وقت لآخر، خاصة في حال فرض الحظر الكلي أو الجزئي، مع بروز أية جائحة مثلما حدث منذ عام مضى، بالإضافة إلى توجه المملكة صوب سعودة العديد من المهن والظائف بها، لرفع المستوى المعيشي لأبناء المملكة، فأطلقت منصة مدد لحماية الأجور، والتي من شأنها حماية حقوق الموظفين وأجورهم، وتنظيم العمل وهو أحد أهم الأنظمة التي تعمل في هذا الشأن.

رابط التسجيل في منصة مدد للأجور

تم إطلاق نظام مدد حماية الأجور الجديد، وطريقة التسجيل فيه بخطوات بسيطة، من خلال السيد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمانًا لحقوق العاملين في المملكة من أبنائها ومواطنيها، وضمان حصولهم على المقابل المادي الكاف، بما يتناسب مع طبيعة العمل، وكذلك المستوى المعيشي للأفراد.

كما استطاع المهندس الراجحي، من خلال نظام مدد للأجور الجديد، من تمكين الكثير من المنشآت المنتمية للقطاع الخاص، بأن تلتزم بشكل جيد، تجاه العاملين بها، وتوفير متطلبات أجور العاملين في السعودية، بشكل كبير وعادل.

طريقة التسجيل في نظام مدد برقم الهوية

يمكنك التسجيل في منصة مدد الأجور الإلكترونية الرسمية، باتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تمكنك من التسجيل في منصة مدد حماية الأجور، والاستفادة من المزايا التي تمنحها لك المنصة بشكل كبير، وذلك كما يلي:

قم بزيارة رابط منصة مدد للأجور الرسمي. انتقل إلى خدمة تسجيل الدخول، الموجودة في المنصة. اختر أيقونة نظام حماية الأجور. قم بإضافة رقم الهوية، أو رقم الإقامة على أن يكون ساريًا. سوف يظهر أمامك رمز للتحقق، قم بإدخاله للتأكيد أنك لست روبوتًا. استكمل كل بياناتك الأساسية المطلوبة بالمنصة، واحرص على مراجعتها قبل الانتهاء. عقب الانتهاء من إكمال بياناتك، سوف تنتقل إلى خانة تسجيل الدخول. عقب تسجيل دخولك، سوف تتمكن من تحديد المنشأة التي ترغب في حماية الأجور المرتبطة بها، والتي يتبعها رقم هويتك وفق نظام مدد الجديد الرسمي.

طريقة توثيق العقود في منصة مدد

وجه السيد المهندس الراجحي، العديد من المنشآت الخاصة بسرعة التسجيل في نظام مدد للأجور، من خلال رابط التسجيل في منصة مدد السعودية ، بهدف توثيق عقود الموظفين العاملين لديهم في نظام مدد للرواتب والأجور الجديد، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من منصة مدد، خاصة وأن الهدف منها هو تعزيز العلاقة بين الموظفين وأصحاب المنشآت، وحفظ حقوقهم كاملة، ولن يتحقق ذلك سوى باستخدام أصحاب منشآت القطاع الخاص، منصة مدد الرواتب mudad.com.sa ، وتسجيل العاملين لديهم بها.

، بهدف توثيق عقود الموظفين العاملين لديهم في نظام مدد للرواتب والأجور الجديد، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من منصة مدد، خاصة وأن الهدف منها هو تعزيز العلاقة بين الموظفين وأصحاب المنشآت، وحفظ حقوقهم كاملة، ولن يتحقق ذلك سوى باستخدام أصحاب منشآت القطاع الخاص، منصة مدد الرواتب وتسجيل العاملين لديهم بها. نظام الالتزام في مدد، يمكّن أصحاب المنشآت من تحديث معلومات الموظفين والعاملين لديهم، برفعها على المنصة شاملة كافة العقود الموقعة بين الطرفين، وهي ليست الرابط الوحيد في هذا الشأن، بل سبق وأن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط منصة العمل المرن؛ والذي يمكن العاملين في السعودية من الذكور والإناث، على دعم الدخل الخاص بهم، بتوفير فرص للعمل وتعاقدات بنظام الساعة، وفق قواعد وضوابط نظام العمل المرن المعلنة من جانب الوزارة.

هل نظام مدد إجباري