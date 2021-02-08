نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية في السعودية طريقة إصدار وكالة إلكترونية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين دون الحاجة للذهاب للمحاكم، فقد قامت وزارة العدل السعودية بتفعيل العمل على المنصة، لضمان إنجاز كافة المهام العدلية بالطريق الإلكتروني، ضمن التحديثات التي تشهدها مختلف الجهات الحكومية، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 في التطوير ومواكبة التغيرات العالمية، هذا بالإضافة لما يشهده العالم والدول العربية من انتشار لفيروس كورونا، واتخاذ المملكة العربية السعودية للعديد من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار العدوي من خلال تفعيل العديد من الخدمات إلكترونياً.

رابط منصة ناجز لإصدار وكالة إلكترونية بالخطوات

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة ناجز “najiz.moj.gov.sa“.

الدخول لخدمة إصدار وكالة إلكترونية.

تحديد نوع الوكالة.

كتابة بيانات الوكيل كاملة وبكل دقة.

تحديد بنود الوكالة المطلوبة.

تحديد تاريخ انتهاء الوكالة والتي تكون سنة.

إدخال رقم التحقق الذي تم إرساله على الجوال.

تأكيد الطلب.

يتم إصدار الوكالة إلكترونياً والعمل بها من تاريخ إصدارها.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة

خدمات المحاكم “قضايا، صحيفة الدعوي، مواعيد”. الوكالات والإقرارات “وكالاتي، إصدار وكالة إلكترونية، التحقق من الوكالات”. التنفيذ “البيانات الشخصية، تقديم طلب، طلباتي”. العقارات “عقاراتي، طلب إفراغ عقاري بكتابة العدل، خدمات تحديث الصكوك”. المحامون “طلب ترخيص محاماة، تجديد ترخيص محاماة، تحديث بيانات محامي”. خدمات أخري.

الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المتنقلة

قامت وزارة العدل السعودية بإصدار الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المتنقلة، عبر منصة ناجز للخدمات العدلية والتوثيق مع بدايات 2021، ويضم خدمات “توثيق الزواج، توثيق الخلع، توثيق الطلاق، توثيق الرجعة، توثيق الحضانة، توثيق الوصاية، توثيق الوقف”، حيث تهتم وزارة العدل بالعمل على توفير كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، بأسهل الطرق وإنجاز كافة الطلبات دون الحاجة للذهاب للمكاتب العدلية والمحاكم السعودية.