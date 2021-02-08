كيف أغير رقم الجوال في توكلنا | طريقة تحديث رقم الجوال في توكلنا الرسمي 1442

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عمر شويل - جدة كيف أغير رقم الجوال في توكلنا الآن حيث يُعد تطبيق توكلنا من التطبيقات المميزة التي تم طرحها حديثاً من قبل حكومة المملكة العربية السعودية سعياً لتوفير الكثير من الخدمات الحكومية بشكل أكثر سرعة وسهولة، وقد تم إطلاق هذا التطبيق خلال فترة الوباء المُعدي، ولكن بعد أن تقلص حجم الوباء بداخل المملكة قام الحكومة بتحديث التطبيق ليشمل خدمات أكثر من السابق، والتي يمكن الاستفادة بها من خلال تغيير رقم الجوال الخاص بحسابك في تطبيق توكلنا الرسمي حفاظًا على صحة المواطنين والوافدين، يتبع..

كيف أغير رقم الجوال في توكلنا ؟

لتغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا يجب أولاً معرفة أنه تم ربط التطبيق مع نظام أبشر، وذلك من أجل زيادة الخدمات المقدمة على تطبيق توكلنا.

ويتم الربط بين أبشر وتوكلنا من خلال رقم الهاتف المحمول، لذا لا يمكن للمستخدم التخلص من رقم هاتفه المربوط به التطبيق قبل تغيير الرقم على التطبيق نفسه.

ويجب وضع الرقم الحالي للمستخدم على نظام أبشر نفسه ومن ثم تأكيده على تطبيق توكلنا للتمكن من استعادة الحساب إذا حدثت بعض المشاكل التي تحول دون تسجيل الدخول إلى التطبيق.

للمستخدم على نظام أبشر نفسه ومن ثم تأكيده على تطبيق توكلنا للتمكن من استعادة الحساب إذا حدثت بعض المشاكل التي تحول دون تسجيل الدخول إلى التطبيق. وعندما يتم التسجيل برقم الهاتف في نظام أبشر يقوم النظام بإرسال كود من عدة أرقام عن طريق إرسال رسالة على الهاتف لتأكيد تغيير رقم الهاتف.

من عدة أرقام عن طريق إرسال رسالة على الهاتف لتأكيد تغيير رقم الهاتف. ومن ثم يتم تسجيل الدخول تطبيق توكلنا كمستخدم حديث غير المستخدم المسجل بالرقم الجديد.

مميزات تطبيق توكلنا

بعدما تعرفنا على كيف اسجل في توكلنا بدون أبشر وطريقة تحديث رقم الجوال لاب من معرفة مميزات هذا التطبيق حيث العديد من المميزات لتسهيل مرور الجائحة بدون تسجيل الكثير من الخسائر والتي من بينها ما يلي:

يسمح التطبيق للمستخدم من معرفة حالته الصحية لأخذ الاحتياطات اللازمة.

يُساعد التطبيق لمستخدميه بإرسال بلاغات فورية للحكومة حول مناطق التكدسات لتتمكن الحكومة من تقليص التجمعات وفرض قانون التباعد الإجتماعي وعواقبه على المخالفين له.

يقوم التطبيق بعرض مواعيد عمل جهات الأحوال المدنية ومصالح الجوازات بالدولة.

يمنح التطبيق مميزات أكثر لتمكين تسجيل الزوار الداخلين إلى المملكة وأيضًا إضافة تابعين في توكلنا رسميًا.

إمكانية الحصول على تصريحات الحج بكل سهولة من خلال التطبيق ومعرفة الأوراق المطلوب توافرها.

يربط تطبيق توكلنا بجميع المستشفيات الحكومية بالمملكة للتمكن من حجز موعد لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بـ الوباء المنتشر.

يسهل الوضع بالنسبة لملاك السيارات والتمكن من معرة المخالفة المرورية الخاصة بك من خلال التطبيق.

يضع بروتوكول تعاون بين تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا لتسهيل إجراءات العمرة، تبعًا إلى قرارات ممنوع الدخول بدون تطبيق توكلنا في السعودية.

وقد تم التصريح من خلال توكلنا الرسمي أن التطبيق لا يدعم تغيير رقم الهاتف من خلاله ووضع رقم آخر بديل، إنما يعمل التسجيل برقم جديد على نظام أبشر بتسجيل مستخدم جديد على تطبيق توكلنا تلقائياً ليس له علاقة بالحساب السابق المثبت عليه برقم الهاتف القديم، وبذلك تعرفنا على طريقة تحديث رقم الجوال في توكلنا بسهولة.