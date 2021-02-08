نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل كفالة سائق خاص في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل كفالة سائق خاص ، يبحث الكثير من الوافدين والمقيمين في المملكة عن خطوات إنهاء بعض الإجراءات، وتعد إحدى تلك الإجراءات هي نقل كفالة سائق خاص، فتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية لنقل كفالة السائق بشكل إلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والمجهود على المواطن والمقيم.

أهم أفكار المقال

خطوات نقل كفالة سائق خاص بالسعودية

إجراءات نقل كفالة السائق الخاص في السعودية إلكترونيا لعام 2021

إجراءات نقل الكفالة 2021

رسوم نقل كفالة السائق الخاص

خطوات تجديد إقامة سائق خاص 1442

شروط نقل كفالة سائق خاص بالسعودية 2021

خطوات نقل كفالة سائق خاص في السعودية

أولا: يجب على الوافد أن يحصل على موافقة كفيلة حتى يتمكن من نقل كفالته لشخص أخر أو لمؤسسة أو شركة أخرى، وهناك حالات يمكن فيها عندم حصول موافقة الكفيل تمثلت في:

امتناعه عن إعطاء راتب المكفول الشهري لمدة 90 يوم متواصلة .

عدم تجديد الكفيل إقامة المكفول (الوافد) لمدة شهر بعد انتهاء إقامته.

إجراءات نقل كفالة السائق الخاص في السعودية إلكترونيا لعام 2021

تسعى وزارة العمل دائما لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في إنهاء إجراءاتهم، فقد وفرت الوزارة طريقة لنقل كفالة السائق الخاص عبر الإنترنت، بهدف تخفيف الحمل والضغط على المكاتب، مشيرا إلى أن ذلك لا يتطلب الذهب لمكتب الجوازات إلا مرة واحدة فقط.

خطوات نقل الكفالة 2021

إجراءات يقوم بها الكفيل الجديد

أولا: يقوم الكفيل بالدخول على موقع وزارة العمل وتسجيل الدخول.

بالدخول على وتسجيل الدخول. الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية للإنتقال إليه، ومنه تقوم بالضغط على طلب نقل كفالة، واختيار المؤسسة التي ستنقل الكفالة عليها.

القيام بتسجيل طلب جديد وذلك بإدخال بعض البيانات ممثلة في اسم المكفول، رقم الإقامة، والقيام بالضغط على تحرير محضر تعهد وذلك بالموافقة على نقل المكفول إلى كفالته، وذلك بعد الحصول على موافقة الكفيل الأول.

إجراءات يقوم بها الكفيل الأول

يقوم بالدخول على موقع وزارة العمل، ومنه يختار اسم مؤسسته التي سينقل المكفول منها.

يقوم بالضغط على حقل نقل وافد.

سوف يظهر طلب جديد لنقل الكفالة ومرفق به كافة المعلومات.

يقوم الكفيل بالضغط على حقل موافق، وبذلك تنتهي عملية النقل بنجاح.

رسوم نقل كفالة السائق الخاص

تختلف رسوم نقل كفالة السائق الخاص، وذلك وفقا لعدد مرات نقل الكفالة:

المرة الأولي يدفع رسوم قدرها 2000 ريال.

المرة الثانية يدفع رسوم بقيمة 4000 ريال.

المرة الثالثة يدفع 6000 ريال.

إذا كانت نقل الكفالة لمؤسسة فتكون قيمة الرسوم 1000 ريال وذلك لتغيير المهنة.

تحديث : تمكن المملكة العربية السعودية الوافدين العاملين في مهنة سائق خاص، نقل كفالتهم لكفيل أخر الأن وذلك بسهولة ويسر، كما توفر لهم إمكانية لنقل كفالتهم بدون الحصول على موافقة الكفيل وذلك في حال تأخر الكفيل عن تجديد إقامة الوافد، وأيضا في حال تأخر حصوله على رواتبه لعدة أشهر.

تحديث : توفر السعودية الأن لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها كل التسهيلات التي توفر لهم الوقت والمجهود والتي يستطيعون من خلالها نقل كفالة السائق وتغير المهنة وأيضا حجز مواعيد الجوازات، كل ذلك يتم بشكل إلكتروني ويصل للمواطن أو المقيم بالبريد.

تحديث: ملحوظة هامة: في حال نقل عامل منزلي إلى مؤسسة أو شركة يجب مراجعة مكتب العمل لإخذ الموافقة، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الطلب من الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك يتم تفعيل الطلب يدوياً من مكتب الجوازات.

تحديث: أعلنت الجوازات السعودية عن إمكانية نقل الخادمة المنزلية كفالتها لكفيل أخر، وذلك في حال وصولها للمطار ولم تجد أحد في استقبالها، وظلت في مكتب استقبال الخادمات لأكثر من شهر بدون مراجعة.

خطوات تجديد إقامة سائق خاص 1442

الدخول على موقع وزارة الداخلية.

الضغط على رابط أبشر الالكتروني.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخال رمز التحقق الذى يصل فى رسالة الى هاتفك الآن، لتمام عملية التسجيل.

الضغط على ايقونه إصدار الإقامة.

سوف تظهر صفحة تحتوى على اسم السائق ورقم الحدود والمهنة.

شروط نقل كفالة سائق خاص بالسعودية 2021

موافقة الكفيل على نقل الكفالة.

يثتثني من ذلك :-

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في حال عدم تجديد الكفيل الإقامة للمكفول لمدة شهر كامل كحد أقصى.

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في حال توقف الكفيل عن دفع راتب المكفول لمدة ثلاثة أشهر.

طريقة نقل كفالة سائق خاص قديماً بالسعودية

قبل عام 2013 كان نقل كفالة سائق خاص من فرد لأخر تتخذ بعض من الوقت، وذلك للمراجعة التى تتم بمعرفة إدارت الجوازات وتخذ تلك الخطوات:

أن يذهب الكفيل القديم لإدارة الجوازات ويقوم بالتوقيع على ورقة تنازل عن كفالته للوافد.

يقوم الكفيل القديم بتسديد الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة للكفيل الجديد.

يقوم الكفيل الجديد بتقديم إقامة السائق وبطاقة الأحوال الخاصة به وورقة بالتنازل عنه من كفيلة القديم وذلك لإدارة الجوازات حتي يتم الموافقة عليه ونقله.

نموذج نقل كفالة سائق خاص

طريقة التأكيد على نقل كفالة سائق خاص

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية من على موقع وزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول بكتابة الأسم ورقم السري.

الضغط على جوازات، ثم خدمات، ثم قبول نقل الكفالة.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على بيانات ومعلومات الكفيل القديم والجديد.

الضغط على موافق، ثم قبول من الكفيل الجديد.

سوف تصل رسالة التأكيد تشتمل على رمز التحقق، فيجب نقلها كما هي بشكل صحيح فى المكان المخصص لها.

سوف تظهر أمامك رسالة الآن تؤكد إتمام عملية نقل الكفالة بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض محتوي مقال اليوم والخاص بنقل كفالة السائق الخاص فى السعودية، فى أوضحنا لكم كافة التفاصيل والأمور الخاصة بشروط نقل الكفالة، وخطوات نقل كفالة سائق خاص، بالاضافة إلى التأكد على عملية النقل، والإجراءات الخاصة بموافقة الكفيل القديم على نقل كفالة السائق لكفيل جديد والاسثتثناءات الخاصة بعدم الحصول على موافقة الكفيل القديم وإتمام عملية النقل.

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