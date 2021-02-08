نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر QIYAS رابط تسجيل التحصيلي ورقي طالبات || بوابة قياس 1442 للثالث الثانوي “الفترة الثانية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل التحصيلي الورقي عبر بوابة القياس والتقويم الحكومية التي أعلنت عن انطلاقه، حيث أعلنت بداية التسجيل الورقي التحصيلي للبنات في الثالث الثانوي وفق عدد من المعايير والضوابط، مع الالتزام التام بالخطوات لضمان التسجيل السليم بالرابط الإلكتروني للموقع، حيث يعتبر التسجيل في قياس القدرات المعرفية للطلاب شرط اساسي لدخول الجامعات بالمملكة، وقد تم الإعلان عن قبول تسجيل الطالبات.

الاختبارات التحصيلية الورقية للبنات

مركز قياس للتسجيل التحصيلي

يعتبر المركز الرسمي لتسجيل طلاب الثانوية العامة لدخول الاختبارات المعرفية للالتحاق بالجامعات، حيث يعتبر شرط أساسي لدخول الجامعات هو اجتياز تلك الاختبارات، ويقوم المركز أيضا بقبول اختبارات الجامعيين حيث يعتبر مرجعية الجميع في التسجيل للقياس المعرفي، وكانت الطالبات اليوم على موعد مع إتاحة فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الجامعات حسب شرط أساسي يجب اتباعه ، حيث على الطالبات لاستكمال وإتمام التسجيل أن يتم استبدال الصف الثاني الثانوي بالثالث الثانوي لتظهر لهم ايقونة التسجيل في الاختبار التحصيلي.

خطوات تسجيل تحصيلي الورقي على قياس

تبدأ الخطوات بأن يقوم الطالب بالدخول على رابط قياس تحصيلي. إذا كان للطالب حساب من قبل يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به. يتم كتابة رقم المرور. لابد من استخدام ايقونة “انا لست روبوت”. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. يتم اختيار قياس تحصيلي والتسجيل فيه. يتم اختيار ايقونة متابعة. يختار الطالب “التالي”. يتم اختيار أيقونة التسجيل. لابد من الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات. يتيح الموقع للطالب تسجيل حساب جديد.

ومن الهام للطالبات كتابة الصف الثالث الثانوي، والتدقيق في البيانات قبل الخروج من صفحة التسجيل لضمان دقة المعلومات والإعلان عن النتائج بالموعد المقرر.