نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 للبنين والبنات ومواعيد الاختبار الفترة أولى وثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالمملكة السعودية رصد وتقديم أهم الأخبار عن مواعيد التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي 1442 ، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد اختبار قياس تحصيلي ورقي 1442 الفترة الأولى والثانية للبنين والبنات، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442.

تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442

تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 ، رابط موقع قياس مُتاح الآن لتسجيل الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي 1442 ، ويبدأ التسجيل في اختبار قياس التحصيلي اليوم الإثنين الموافق 26-6-1442 – 8-2-2021، وقد أكد بعض النتشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهم عدم الاعتماد على الأفراد أوالمكتبات في التسجيل وعليكم التسجيل بأنفسكم من خلال حساباتكم الخاصة في قياس.

مواعيد اختبار قياس القدرات والتحصيلي 1442

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي 1442 ، للفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة تسجيل اختبار قياس تحصيلي ورقي ، فترة التسجيل المبكر: 1-2-2021 – 19-6-1442، وتستمر حتى يوم 15-3-2021 الموافق بالهجري 2-8-1442.

أما عن مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي ورقي 1442 الفترة الثانية تبدأ من تاريخ 1-2-2021 – 19-6-1442 وتستمر فترة التسجيل حتى يوم 12-4-2021 – 30-8-1442، على أن يتم تحديد موعد إجراء الاختبار التحصيل الدراسي.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم يُقدم خدمة التواصل المباشر لجميع المتقدمين عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً وعبر شبكات التواصل الاجتماعية.

رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي ورقي 1442

وفي تنويه هام لجميع الطلاب نوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يجب على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للتسجيل في اختبار قياس تحصيلي 1442 ضرورة تغيير الصف من ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي من خلال البيانات الشخصية في ملف قياس وحتى تظهر أيقونة التسجيل في اختبار التحصيلي.

ومن خلال الرابط موقع قياس، يُمكنكم تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات للملف الشخصي رقم السجل المدني ثم كلمة المرور، هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار حيث سيتم الإعلان عن نتائج قياس تحصيلي ورقي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.