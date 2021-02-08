- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 للبنين والبنات ومواعيد الاختبار الفترة أولى وثانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالمملكة السعودية رصد وتقديم أهم الأخبار عن مواعيد التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي 1442 ، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد اختبار قياس تحصيلي ورقي 1442 الفترة الأولى والثانية للبنين والبنات، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442.
تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442
تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 ، رابط موقع قياس مُتاح الآن لتسجيل الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي 1442 ، ويبدأ التسجيل في اختبار قياس التحصيلي اليوم الإثنين الموافق 26-6-1442 – 8-2-2021، وقد أكد بعض النتشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهم عدم الاعتماد على الأفراد أوالمكتبات في التسجيل وعليكم التسجيل بأنفسكم من خلال حساباتكم الخاصة في قياس.
مواعيد اختبار قياس القدرات والتحصيلي 1442
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي 1442 ، للفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة تسجيل اختبار قياس تحصيلي ورقي ، فترة التسجيل المبكر: 1-2-2021 – 19-6-1442، وتستمر حتى يوم 15-3-2021 الموافق بالهجري 2-8-1442.
أما عن مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي ورقي 1442 الفترة الثانية تبدأ من تاريخ 1-2-2021 – 19-6-1442 وتستمر فترة التسجيل حتى يوم 12-4-2021 – 30-8-1442، على أن يتم تحديد موعد إجراء الاختبار التحصيل الدراسي.
والجدير بالذكر أن المركز الوطني للقياس والتقويم يُقدم خدمة التواصل المباشر لجميع المتقدمين عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً وعبر شبكات التواصل الاجتماعية.
رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي ورقي 1442
وفي تنويه هام لجميع الطلاب نوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يجب على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للتسجيل في اختبار قياس تحصيلي 1442 ضرورة تغيير الصف من ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي من خلال البيانات الشخصية في ملف قياس وحتى تظهر أيقونة التسجيل في اختبار التحصيلي.
ومن خلال الرابط موقع قياس، يُمكنكم تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات للملف الشخصي رقم السجل المدني ثم كلمة المرور، هذا وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار حيث سيتم الإعلان عن نتائج قياس تحصيلي ورقي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442 للبنين والبنات ومواعيد الاختبار الفترة أولى وثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.