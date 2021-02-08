بوابة تسجيل قياس 1442 || رابط Qiyas تحصيلي طالبات “الفترة الثانية” الان عبر هيئة التقويم والقياس

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عمر شويل - جدة بوابة تسجيل قياس القدرات المعرفية والتحصيلية للطالبات فقط للمرحلة الثانية عبر الهيئة العامة للقياس والتقويم، حيث أعلنت البوابة العامة للهيئة عبر موقعها الإلكتروني تويتر عن فتح باب التسجيل للطالبات في الثانوية العامة للحصول على موعد اختبارات القدرات المعرفية للعام الجديد، بضرورة التسجيل واتباع الشروط المطلوبة منهن وضرورة التأكد مما تم تسجيله قبل الخروج من الموقع.
موعد تسجيل الطالبات بالمرحلة الثانية
رابط تسجيل قياس
يكون من الضرورة لطلاب الثانوية من التسجيل في القياس، وذلك للقسمين العلمي والأدبي، ينقسم تسجيل المرحلة الثانوية وذلك لقياس القدرات العلمية والمعرفية لديهم، وينقسم التسجيل إلى نوعين إلى نوعين:
- اختبارات القسم العلمي: يشمل أسئلة متنوعة من مناهج الأحياء والفيزياء وتهدف لقياس الفهم الدراسي من الطلاب وهو للطلاب فقط.
- القسم النظري: الأقسام الشرعية والنظرية من أسئلة متنوعة من النحو والبلاغة والنقد والتاريخ والنقد، وهو مخصص للطالبات فقط ويهتم بقياس القدرات المعرفية والفهمية للطالبات.
توزيع اختبارات الطالبات
يتم توزيع نسب الاختبار في قياس حسب نسب مئوية محددة كالتالي:
- يخصص نسبة 20 من منهج الصف الأول الثانوي,
- بينما يتم تخصيص نسبة 30 % من منهج الصف الثاني الثانوي.
- وأخيرا يتم تخصيص نسبة 50% من مناهج الصف الثالث الثانوي.
وتكون الأسئلة والمراجعات والكيفية على رابط موقع الهيئة العامة للتدريب بمدارس المملكة.
خطوات التسجيل بموقع القياس
- يبدا التسجيل اليوم على أن يكون من الطالبات من القسم النظري(الأدبي)
- يقوم الطالب بالدخول على رابط قياس تحصيلي.
- إذا كان للطالب حساب من قبل يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به.
- يتم كتابة رقم المرور.
- لابد من استخدام ايقونة “انا لست روبوت”.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
- يتم اختيار قياس تحصيلي والتسجيل فيه.
- يختار الطالب “التالي”.
- يتم اختيار أيقونة التسجيل.
- لابد من الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات.
- يتيح الموقع للطالب تسجيل حساب جديد.
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