نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في تطبيق توكلنا لدخول الاسواق والمولات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا تسجيل دخول جديد في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الجائحة، وازدياد حالات الإصابات ورغبة الحكومية السُّعُودية في رصد حالات الإصابات بالتحديد و الأماكن العامة التي قد يزداد بها الإصابات والعدوى، أطلقت وزارة الصحة السُّعُودية تطبيق “توكلنا” الذي يتيح للأفراد بالدخول إلى المولات والأسواق التجارية، حيث على كل فرد أن يظهره للموظف المسؤول قبل الدخول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

توكلنا تسجيل دخول جديد

وجاء قرار تطبيق توكلنا بناء على تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك لحصر أعداد المصابين والمخالطين، ويتم معرفة موقف الشخص العلامات في التطبيق من خلال الآتي:

فإذا كانت العلامة خضراء فيدل على أن الشخص غير مصاب.

وإذا كانت بني يعنى أن الشخص مصاب.

وإذا كان اللون برتقالي يعنى أن الشخص مخالط لأحد المصابين عليه الالتزام بالعزل المنزلي.

وإذا كان اللون أصفر يعنى أن الشخص مخالط لأحد المصابين ولكن يمكنه التعامل والخروج ولكن بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعمل الحكومة السُّعُودية على تطوير من الخِدْمَات التي يقدمها التطبيق مثل الاستعلام عن نتائج الفحوصات، وخدمات تصريح الحج والعمرة، واستخراج التراخيص لبناء إنشاءات جديدة، ومتابعة نتائج التحاليل.

وتم تصميم التطبيق ليناسب جميع الهواتف المحمولة سواء كانت نظام الأندرويد أو IOS، حيث يتم تحميل التطبيق من على جوجل بلاي وآب ستور، و يتم إتباع الخطوات التالية لتأكيد التسجيل:

بعد تنزيل التطبيق يتم اختيار “تسجيل جديد”. إدخال رَقَم الهُوِيَّة المستخدم سواء كان من المواطنين السعوديين أو أجنبي. كتابة تاريخ الميلاد. كتابة و تأكيد كلمة المرور، والضغط على زر قراءة الشروط و الأحكام. يتم تفعيل الحساب، ويمكن للشخص المسجل أن يقرر حالته حسب ما تم ذكره إذا كان مصابا أو مخالط لأحد المصابين من خلال كتابة البيانات في الاستمارة الصحية بالتطبيق.

تسجيل تطبيق توكلنا لدخول المولات والجمعيات

ويمكن للأفراد أن يتم تسجيلهم من خلال موقع “أبشر” من خلال إتباع الخطوات التالية: