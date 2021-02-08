نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في اختبار تحصيلي ورقي 1442 قياس للبنين والبنات وموعد الفترتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل اختبار تحصيلي 1442 ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي ورقي 1442، بالإضافة إلى توضيح موعد اختبارات التحصيل الدراسي والقدرات العامة 1142 للبنين والبنات للفترة الأولى والثانية، وما زلنا نتابع معكم رصد وتقديم أهم الأخبار فيما يخص تسجيل اختبار تحصيلي 1442 عبر موقع قياس والطريقة الصحيحة لتسجيل دخول موقع قياس وإتمام عملية التسجيل في اختبار التحصيلي ورقي 1442.

تسجيل اختبار تحصيلي 1442

تسجيل اختبار تحصيلي 1442 ، تختلف فترات التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي سواء للبنات أو البنين، ولكن نود أن نذكركم أبناءنا الطلبة والطالبات أن رابط موقع قياس مُتاح طوال أيام السنة لتسجيل الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي، علماً أن التسجيل في اختبار التحصيلي متاح اليوم الإثنين 26-6-1442 وبالهجري 8-2-2021.

متى يبدأ تسجيل التحصيلي 1442، وفي تنبيه هام أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يجب على الطلاب ضرورة تغيير الصف من ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي من خلال البيانات الشخصية في ملف قياس وحتى تظهر أيقونة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 ، فيما غرد بعض النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: الأهم عدم الاعتماد على الأفراد أوالمكتبات في التسجيل وعليكم التسجيل بأنفسكم من خلال حساباتكم الخاصة في قياس.

موعد اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى والثانية

تسجيل التحصيلي 2021 ، وفي ذات السياق أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 والقدرات العامة الفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة التسجيل المبكر: 1-2-2021 – 19-6-1442، وتستمر حتى يوم 15-3-2021 الموافق بالهجري 2-8-1442.

رابط تسجيل اختبار التحصيلي 1442

يُمكنكم تسجيل دخول موقع قياس خلال الرابط موقع قياس، وذلك بكتابة بيانات للملف الشخصي متمثلة في رقم السجل المدني وكلمة المرور، هذا وسنتابع معكم المزيد من أخبار اختبار تحصيلي 1442 حيث سيتم الإعلان عن نتائج اختبار تحصيلي ورقي 1442 بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.