تسجيل دخول تحصيلي qiyas || مواعيد اختبارات قياس لتسجيل البنات وبيانات موقع التوجيه الجامعي

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول تحصيلي لقياس قدرة الطالب المعرفية في المرحلة الثانوية، الصف الثالث الثانوي البنات، حيث تتيح الهيئة العامة للقياس والتقويم في الفترة الثانية تسجيل الطالبات لدخول الاختبار التحصيلي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي قياس وفق عدد من المعايير الضوابط وحسب موعد محدد تابعوا موقعنا المتميز ثقفني وسنعرض لكم كافة التفاصيل.

موقع التوجيه الجامعي 1442

تسجيل دخول تحصيلي

تم إتاحة تسجيل الفتيات بالقسم الأدبي الآن عبر التسجيل الإلكتروني لرابط قياس الذي يقوم بتقديم خدمات التسجيل للطلاب، حيث تقرر تقديم كل من الطلبة والطالبات لقياس القدرة العلمية والمعرفية لهم حسب جدول محدد للتقديم، وإلية خاصة لقياس الدرجات، حيث أعلن موقع التوجيه الجامعي توزيع أسئلة الاختبار، والذي يعتمد على الفهم والتلقي الحسن وليس الحفظ، وقد تم توزيع الدرجات ليقوم الطالب بالاستذكار والاستيعاب من السنوات الثانوية الثلاثة، حيث تقرر احتساب نسبة 20% من الامتحان التحصيلي من مواد الصف الأول الثانوي، ونسبة 30% من الصف الثاني ثم 50% من ما قام الطالب باستيعابه وفهمه من الصف الثالث الثانوي، ويعتمد الاختبار بالأساس على الفهم الجيد وليس الحفظ ويكون هذا شرطا اساسيا في اجتياز الاختبارات.

اختبارات القدرة المعرفية للطالبات

يخصص اليوم للقسم الأدبي طالبات، وهي المواد التي تمت دراستها من قبل من المواد الأدبية والتاريخية واللغة وقواعد النحو، والمواد الشرعية وما إلى ذلك ويقوم موقع التوجيه الجامعي بشرح تفاصيل ما يتم الاختبار فيه من قبل الطلاب والطالبات، ولا يعمل الموقع في الوقت الحالي بشكل جيد بسبب كثرة الضغط والدخول عليه، ويكون متاحا في وقت آخر.

خطوات التسجيل في قياس تحصيلي