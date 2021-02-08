التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، تصدت القوات الحكومية اليمنية، لخمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور على مأرب.

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.