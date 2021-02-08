نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية 2021 وخطوات حل الواجب وتحميل المنهاج عن بعُد لطلاب جميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 2021 بعد أن تمكنت من أن تحقق نجاح كبير في أداء العملية التعليمية بشكل أكثر من رائع للفصل الدراسي الأول، وهذا على ما تقوم بتوفيره للطلاب من شروح مفسرة لكافة المواد التي تتعلق بالمراحل والصفوف الدراسية المتنوعة، كما أنها تمكن الطلاب من تسجيل الامتحانات وأدائها عبر المنصة، وتمكنوا من معرفة النتائج عن طريق المنصة، حتى أن أصبحت في هذه الأيام من أهم المنصات التعليمية التي توفر للطالب كل ما يكون بحاجة له من خدمات تعليمية بجودة عالية لاستمرار العملية التعليمية عن بعد دون الحاجة لوقف الدراسة بسبب فيرس كورونا وللحد من انتشاره بين الطلاب والطلبات والمدرسين.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 2021

أصبح الرابط الجديد الخاص بالمنصة من أكثر ما يبحث عنه طلاب وطالبات ومعلمين وكافة العاملية بوزارة التربية والتعليم السعودية، منذ أن تم تفعيلها لكي تمنح الطلاب تجربة تعليمية مممتعة التي توجد بالواقع وكأنه بالفعل متواجد في المدرسة ويقف أمام المعلم ويجدلها بما يحتاج له من معلومات هامة، أو تقديم العديد من الأنشطة والدروس التي تتعلق بالمنهج الدراسي التابع لمرحلته، كما أن المنصة توفر خدمة دخول ولي الأمر على أن يتواصل بشكل دائم مع المعلم ومعرفة ما هو مستوى أبنائهم الدراسي، وكيفية التعامل مع من يعاني من ضعف مستوى بكل سهولة، وفي الوقت ذاته مطمئنين على الأطفال من خطر الإصابة بالفيرس عفانا الله وعفاكم.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي