نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي قانون العمل السعودي للوافدين داخل القانون الجديد وشروط فسخ العقد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزاره العمل مؤخرا بتعديل قانون العمل السعودي للوافدين، حيث قامت وزاره العمل بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض القوانين والتعليمات التي يجب تنفيذها بالقطاع الخاص، وهذا للحفاظ علي حقوق أصحاب الأعمال والعاملين وأيضا الموظفين في جميع أنحاء المملكة، وتقوم الحكومة السعودية بمراعاة حقوق الوافدين إليها للعمل بداخلها، عند تقدمهم للحصول علي وظيفه ما، وأيضا بعد انتهاء فتره خدمتهم، وقد تم إلزام الوافدين في قانون العمل الجديد بمجموعه من الواجبات وحتي إذا تم اشتراكهم مع جميع العمال السعوديين في نظام العمل،فهي تثبت قواعد لتحقيق الصورة الكاملة للعمل داخل المنشأة السعودية، وسوف نتعرف فيما يلي علي قانون العمل الجديد للوافدين للمملكه العربية السعودية. قانون العمل السعودي الخاص بالوفدين للقطاع الخاص. أن يدخل العامل السعودية بطريقه مصرح بها. يجب توافر الكفاءة المهنية للوافدين إلي العمل، أو من العمالة التي تحتاج إليها البلد. يكون للعامل الحق في مزاولة مهنته بفتره لا تقل عن 8 ساعات يوميا، و48 ساعه خلال الأسبوع، ويتم تخفيضها في شهر رمضان إلي 6 ساعات يوميا و 36 ساعه في خلال الأسبوع. إذا كان العامل قد عمل لمده 5 سنوات متواصله يسحق أجازة سنويه تقدر ب 21 يوم وتصل إلي 30 يوم. ويستحق أيضا العامل يوم واحد أجازة عارضه لحضور ولاده مولود له، وأيضا في حاله مناسبه زواجه يستحق 3 أيام أجازه، أو في حاله وفاة زوجه أو أصولة. يكون صاحب العمل مسئول عن العامل. لا يقوم صاحب العمل باحتجاز راتب العامل أو جزء منه إلا بسند قضائي. ألا يقوم صاحب العمل بعمل فعل يمس كرامه العامل، ألا يطلب صاحب العمل بتزويد ساعات العمل علي العامل. يجب علي صاحب العمل إعطاء العامل الوقت اللازم لممارسه كافه الحقوق والالتزامات التي تم الاتفاق عليها، دون التخفيض في الأجور. أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بإجازته قبل المدة بشهر. أن يقوم صاحب العمل بتسهيل العمل لتحقيق أحكام نظام العمل أمام موظفي الجهات المختصة. يقوم قانون العمل بالقطاع الخاص بالتكفل نصف راتب العامل عن كل سنه عمل بها إذا قضي سنتين أو خمس سنوات في الخدمة، وراتب كامل لمن قضي خمس سنوات عن كل سنه كمكافأة نهاية الخدمة. يقوم صاحب العمل بدفع الأجر في مؤسسه العمل، والدفع بالريال السعودي، ويمكن استلام الرواتب عن طريق احدي البنوك السعودية إذا وافق العامل علي ذلك. العامل الفني له واجبات وهي أن يراعي الأمانة في نقل المعلومات ومساعده العاملين معه دون طلب اجر، وأيضا يجب علي العامل الحفاظ علي جميع المعدات والآلات، وعند استعمال الآلات يجب أن يلتزم بمعايير الأمن والسلامة ، ويجب علي العامل بالمحافظة علي أسرار المنتجات تجنبا للأضرار بالعمل. عند إصابة العامل يتحمل صاحب العمل جميع النفقات العلاجية للعامل. عند وجود تقصير من العامل يقوم صاحب العمل بالإنذار أو توقيع الغرامات، أو الحرمان من الزيادة في المرتب وتأجيلها، وأيضا صاحب العمل له الحق في تأخير الترقية،أو الفصل من العمل. شروط فسخ العقد داخل قانون العمل. عند فسخ العقد تتوافر الشروط الأتية:- عندما يكون العامل في فتره التدريب ولم يتم تعيينه.

إذا قام العامل بعمل فعل غير أخلاقي أو غير مهني.

إذا غاب العامل لمده تزيد عن 20 يوم في السنه بدون الإدلاء بأي أسباب، أو في حاله الغياب لمده 10 أيام متتاليه.

إذا قام العامل بتسريب أسرار العمل للشركات المنافسة.

إذا قام العامل باستغلال مهنته في تحقيق أرباح بوسائل غير شرعيه.

إذا قام العامل بالاعتداء علي صاحب العمل أو العاملين في الإدارة سواء اعتداء لفظي أو جسدي.

إذا تم إثبات علي العامل انه قد حصل علي الوظيفة بطرق غير مشروعه.

إذا قام العامل بفعل خطأ مهني متعمد أدي إلي خسائر ماليه في الشركة أو المؤسسة، يتم تطبيق هذا الفصل إذا قام صاحب العمل بالاطلاع علي هذا الخطأ خلال 24 ساعه فقط.

إذا قام العامل بعدم الالتزام بتطبيق التعليمات المتفق عليها في عقد العمل، وفي حاله عدم الالتزام بأوامر رؤساء العمل.

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