نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قياس للتسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 إناث لطلبة الثانوية العامة الفترة الأولى والثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ اليوم التسجيل للبنات من طلبة الصف الثالث الثانوي، على رابط قياس الفترة الأولى والذي سيستمر حتى منتصف الشهر القادم مارس 2021، والفترة الثانية من اليوم حتى اليوم 8 من شهر أبريل 2021 ويعتبر مركز قياس، هو المركز المعتمد الحكومي لتسجيل طلاب الثانوية العامة للدخول للاختبارات المعرفية المؤهلة للالتحاق بالجامعة، ويعتبر اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسي لدخول الجامعة.

رابط قياس للتسجيل التحصيلي 1442

أتعمدت وزارة التعليم السعودية ألية قياس تحصيل الطلاب للمناهج الدراسية التي تلقوها، عن طريق أختبارات مركز قياس التي يشرف على وضعها نخبة متميزة من أكفأ المعلمين في المملكة العربية السعودية، طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في ألتقيم الدراسي، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز قياس وتسجيل الاختبارات التحصيلية طبقاً للمواعيد التالية.

موعد التسجيل للاختبارات التحصيلية للبنات 1442