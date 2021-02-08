رابط قياس للتسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 إناث لطلبة الثانوية العامة الفترة الأولى والثانية

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عمر شويل - جدة يبدأ اليوم التسجيل للبنات من طلبة الصف الثالث الثانوي، على رابط قياس الفترة الأولى والذي سيستمر حتى منتصف الشهر القادم مارس 2021، والفترة الثانية من اليوم حتى اليوم 8 من شهر أبريل 2021 ويعتبر مركز قياس، هو المركز المعتمد الحكومي لتسجيل طلاب الثانوية العامة للدخول للاختبارات المعرفية المؤهلة للالتحاق بالجامعة، ويعتبر اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسي لدخول الجامعة.
رابط قياس للتسجيل التحصيلي 1442
أتعمدت وزارة التعليم السعودية ألية قياس تحصيل الطلاب للمناهج الدراسية التي تلقوها، عن طريق أختبارات مركز قياس التي يشرف على وضعها نخبة متميزة من أكفأ المعلمين في المملكة العربية السعودية، طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في ألتقيم الدراسي، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز قياس وتسجيل الاختبارات التحصيلية طبقاً للمواعيد التالية.
موعد التسجيل للاختبارات التحصيلية للبنات 1442
|الفترة
|موعد بدأ التسجيل وموعد أنتهاءه
|الفترة الأولى
|تبدأ من اليوم 2021/02/08/ الموافق 26 جمادي الأخر 1442 وتستمر حتى يوم 15 مارس 2021 الموافق 2 شعبان 1442 هجري
|الفترة الثانية
|تبدأ من اليوم 2021/02/08 الموافق 26 جمادي الأخر وتستمر حتى يوم 2021/04/08 الموافق 30 من شهر شعبان 1442
خطوات التسجيل للاختبارات على رابط قياس
- الدخول على البوابة الإلكترونية لمركز قياس.
- يتم دخول الطالب بالرقم المدني الخاص به إذا كان له حساب سابق على الموقع.
- كتابة رقم المرور ثم الضغط على أيقونة أنا لست روبورت.
- تسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة أختبار قياس التحصيلي.
- ثم الضغط على متابعة ثم الضغط على أيقونة التالي.
- الضغط على تسجيل ثم الضغط على الموافقة على شروط التسجيل وإقرار بصحة البيانات المسجلة.
رسم التسجيل في الاختبار التحصيلي قياس
- التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي المبكر 100 ريال.
- التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب 150 ريال.
- التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي المتأخر 150 ريال.
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