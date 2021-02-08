هل عدم إضافة العلاوة السنوية لعام 2021 للراتب يمنع صرف دعم حساب المواطن؟ البرنامج يرد

بلادي – الرياض :
أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن كامل الراتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.
وأضاف أن العلاوة السنوية تضاف إلى الراتب المسجل مسبقًا، بحيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم.
وبين أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية عدم صرف دعم حساب المواطن بسبب عدم إضافة العلاوة السنوية لعام 2021.
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