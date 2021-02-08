خلال أسبوع.. “الشؤون الإسلامية “تنفذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية على المساجد

بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 13 ألف جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم مناطق المملكة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد، الشيخ سليمان الخميس، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 261 مخالفة تم معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، بينها عدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة، مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
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