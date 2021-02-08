إغلاق مجمع تجاري شهير في الجوف بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض : أغلقت أمانة منطقة الجوف، مجمعاً تجارياً شهيراً بالكامل في مدينة سكاكا، وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وشددت الأمانة على استمرار مراقبة جميع الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على سلامة الجميع وللحد من انتشار فيروس “كورونا”. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قد وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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