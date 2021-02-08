كيف تقيس سرعة الإنترنت لديك؟ إليك هذه الطرق

بلادي – الرياض :
أصبح الإنترنت في وقتنا الراهن من الأشياء المهمة التي يعتمد عليها الإنسان في شتى مجالات حياته، ويمكن اختبار سرعة الإنترنت بشكل أسهل مما مضى، بفضل عدد من خدمات الويب الموجودة في الأساس للقيام بهذه المهمة.
وقبل استعراض الطرق التي تمكنك من قياس سرعة الإنترنت عليك أن تعرف ما تعنيه البيانات التي تبثها هذه المواقع لك، وهي ثلاثة أرقام أساسية ستراها في العديد من مواقع اختبار السرعة وهي متعلقة بسرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الانتقال.
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