“التعليم”: إعادة فتح القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات

بلادي – الرياض :
أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ، قرارا بتنفيذ توجيه المقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل كلاً من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأبانت أن قرار الوزير تضمّن تقيّد الجامعات المعنية بالقبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث، وأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز 100% من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص.
وأشارت إلى أن القبول لهذا العام في برامج الدبلومات سيكون فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.
واشتمل القرار على تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي لكل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
كما تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي يتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
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