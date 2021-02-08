طبيب وطبيبة سعوديان يحصلان على براءة اختراع أمريكية في تقويم الأسنان

بلادي – الرياض :

حصل أكاديميان سعوديان، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، لابتكارهما “مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس في أسلاك تقويم الأسنان”.

وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان الدكتورة حصة الهويش، الحاصلة على براءة الاختراع بالتعاون مع الدكتور عبدالله الدريس، أن أطباء تقويم الأسنان يواجهون في المراحل الأخيرة من علاج التقويم مشكلة انتظام تاج السن، ما يتطلب إضافة انحناءات أو التواءات بدرجات مُعيّنة على أسلاك التقويم.

وأبانت أن هذا الاختراع يمكن من خلاله تحديد مقدار دقيق من الالتواء للأسنان المنفردة على أسلاك التقويم وتحديد كمّيتها، مشيرة إلى أن هذه الأداة تتيح تحديداً دقيقاً لمقدار انحناءات عزم الدوران المطلوبة بالدرجات، وبالتالي تحل مشكلة نقص أو زيادة التفاف الأسنان.

من جانبه، قال أستاذ تقويم الأسنان الدكتور عبدالله الدريس، إنّ المطواة تتكون من زوج من المقابض ومنقلتين وفتحتين لاحتواء أسلاك التقويم بمقاسين مُختلفين لضمان إحكام القبضة على السلك أثناء إحداث الالتواء، كما أنه يمكن تصنيعها من مواد قابلة للتعقيم، ما يجعلها خياراً عملياً واقتصادياً بحيث يمكن استخدامها بأمان بين المرضى.