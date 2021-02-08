“الشؤون البلدية” تبدأ تسيير جولات رقابية لضبط المساكن المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي

بلادي – الرياض : بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤخرًا، في تسيير جولات رقابية لضبط المساكن المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها. ونشرت الوزارة صورة من مخالفة لأحد المساكن لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني. ودعت الوزارة ملاك العقارات والمنشآت لزيارة منصة بلدي على شبكة الإنترنت، لمزيد من المعلومات حول اشتراطات ورخص السكن الجماعي للأفراد. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قد اعتمد في أبريل الماضي الشروط الصحية لمساكن العمال، والتي تضمنت اشتراطات فنية للمسكن، والاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن لائحة بالعقوبات على المخالفين.

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