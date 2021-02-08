Link منصة مدرستي التعليمية 1442 الشغال والمفعل من وزارة التعليم السعودية madrasati لتعليم عن بعُد

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa 1442،منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي المنصة التعليمية الإلكترونية الأولي الأكثر شهرة واستخدام في المملكة، حيث تم إستبدال العملية التعليمية هذا العام في المدارس خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد بالتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت وذلك لزيادة عدد الإصابات نتيجة التكدس والازدحام،ونتيجة حرص المملكة العربية السعودية علي صحة المواطنين قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتخصيص موقع مدرستي لتلقي الطلاب والطالبات الدروس التعليمية دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442عبر توكلنا

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 عبر توكلنا، تعتبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي المنصة التعليمية الأكثر استخداما في المملكة ونتيجة تزايد أعداد البحث عن موقع منصة مدرستي نقدم لحضراتكم رابط الموقع الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة من خلال موقعنا، حيث إن موقع مدرستي الإلكتروني هو منصة التعليم الأولي في المملكة ولم يقتصر دور منصة مدرستي علي تبادل العملية التعليمية بشكل إلكتروني بين الطالب والمعلم ولاكن يمكن من خلال زيارة الموقع الاطلاع علي مستوى الطالب ومتابعة تطورة .

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا 1442،نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا خطواتالدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة ويمكنللطالب في جميع المراحل التعليمية زيارةالموقع بإتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق توكلنا.

زيارة منصة مدرستي

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب.

هذا وقد جاءت مواعيد الدوام الدراسي على منصة مدرستي يومياً عند السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك على مستوي كافة انحاء المدن السعودية.