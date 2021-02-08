نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 على موقع قياس بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442، للطالبات والطلاب في الصف الثالث الثانوي حيث تم الآن عن بدء التسجيل اليوم الاثنين الموافق الثامن من فبراير 2021 والذي يوافق بالتوقيت الهجري 26/6/1442، وأكدت الهيئة أن الاختبارات ستتم وفقا إلى فترتين بداية من 5/9/1442 وتستمر لمدة 5 أيام، فيما تبدأ الفترة الثانية بداية من يوم 24/10/1442 وتستمر أيضا لمدة 4 أيام متصلة، لذا دعت الهيئة أبناءها الطلبة والطالبات بضرورة التسجيل وفقا لما تم الإعلان عنه وكذلك الالتزام بمواعيد الاختبارات، لذا نوضح لكم رابط موقع قياس وخطوات التسجيل في الفقرة التالية.



خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 علي موقع قياس



الدخول على رابط موقع قياس .



. الضغط على القائمة الرئيسية.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على الاختبار التحصيلي .

. تحديد مكان الاختبار سواء كان بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

سيتم عرض الاختبار الخاص بك.

مواعيد التسجيل والاختبارات في قياس

حيث تم تحديد مواعيد التسجيل الخاصة بالاختيار التحصيلي للبنين والبنات والتي جاءت موقع قياس كالتالي:

مواعيد التسجيل مواعيد الاختبار موعد تسجيل الاختبار التحصيلي للبنين يوم 19/6/1442ه‍. في الفترة من 5/9/1442 إلى 9/9/1442 موعد تسجيل الاختبار التحصيلي للبنات يوم 26/6/1442ه‍. في الفترة من 24/10/1442 إلى الفترة 28/10/1442

فترات التسجيل للإناث والذكور

قد يلاحظ بعض المتقدمين عند الدخول رسالة مكتوب فيها لا يوجد اختبارات مناسبة لك في هذه الحالة يجب عليك بتحديث البيانات الخاصة بك، أما عن الاختبارات المحسوبة فقد تم تحديد موعدها لاحقا.

فيما أوضحت الهيئة أن مواعيد التسجيل المبكر يبدأ في الفترة من الأول من فبراير ويستمر حتي الخامس عشر من شهر مارس 2021 والذي يوافق بالتوقيت الهجري الفترة من 19 جمادي الأخرة 1442 وحتي الثاني من شهر شعبان 1442هـ، فيما أوضح المركز الوطني للقياس عن ثلاث خطوات يجب اتباعهم قبل الدخول إلي الاختبار التحصيلي والتي جاءت كالتالي:

تحديث بيانات الطالب والطالبة قبل الدخول والتسجيل في الاختبارات. التقاط صورة شخصية ورفعها علي المنصة الإلكترونية. صورة من بطاقة الهوية ورفعها علي المنصة الإلكترونية.

قدمنا لكم خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 على موقع قياس، في انتظار استفساراتكم أسفل المقال.